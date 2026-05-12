‏ريکارەیل نواگیری وەپەلە ئەرا سنوردارکردن تەو خوینوەربوین لە کەرکوک

‏تیمەیل ڤێتێرنەری سەر وە خەسەخانەی ڤێتێرنەری فێرکاری لە پارێزگای کەرکووک، ئمڕوو سێشەممە، دەس کردنە وە جیوەجیکردن هەڵمەتیگ فراوان ئەرا رێکارەیل وەرگری و نواگیری، یەیش جویر ئامادەکارییگ ئەرا وەرز بڵاوبوین "تەو خوین وەربوین"، کە هەڵمەتەگە رشانن دەرمان لە کوشتارگایەیل و خان و تەویلەی ئاژەڵەیل لە چەن ناوچەیگ پارێزگاگە گرێدەو.

‏منسوور ئەحمەد بەیاتی، وەڕێوەبەر گشتی خەسەخانەی ڤێتێرنەری فێرکاری لە کەرکووک، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئی هەڵمەتە لە لایەن تیمەیل ڤێتێرنەری کە لە خەسەخانەگە و بنکەیل ڤێتێرنەری سەر وەپی پێکهاتنە جیوەجی کریا، یەیش لە ناو پلانیگ نواگیرییە کە ئامانجی کەمکردن بڵاوبوین بیماری گشتگیرەیلە، وە تایبەت تەو خوینوەربوین، وەرد بەرزەوبوین پلەی گەرما و زیادبوین مامەڵە وە ئاژەڵ".

‏بەیاتی وتیش: "تیمەیل ڤێتێرنەری هەڵسیانە وە رشانن دەرمان لە کوشتارگەی مۆدێرن کەرکوک و خانەیل ئاژەڵ، بیجگە رشانن تەویلەی ئاژەڵەیل لە ئاوایی (وەتەنییە) و چەن ئاوایی و قەزا و ناحیەی تریگ کە سەر وە پارێزگاگەن".

‏ئاشکرایکرد "ئی هەڵمەتەیل نواگیرییە ئامانج لەلی لەناوبردن ئەو مێش و مەگەز و مشەخۆرەیلەسە کە بیماریەگە گواسنەوە، و رەخسانن ژینگەییگ تەندروس ئەرا دابینکردن سەلامەتی گوشت لە بازاڕەیل و پاراستن تەندروستی هاوڵاتییەیل لەو بیماریەیلە کە لە ناوەین ئادەمیزاد و ئاژەڵ هاوبەشن".

‏دیاریکرد "خەسەخانەی ڤێتێرنەری بەردەوامە لە جیوەجیکردن هەڵمەتەیل دەوری لە ناوچە جیاجیاگەیل پارێزگاگە، وە هەماهەنگی وەرد لایەنە پەیوەندیدارەیل، ئەرا چاودێریکردن بارودۆخ تەندرووسی ئاژەڵەیل و کەمکردن هەر رخداریگ کە ئەگەر بڵاوبوین بیاشتوود".

