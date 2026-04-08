"گروپەیل عراقی" ماوەی دوو هەفتە ئۆپراسیۆنەیل سەربازیمان وسنیمن

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏هاوپەیمانی "وەرگیری ئیسلامی لە عراق" کە گرو‌پە چەکدارەیل شیعە گرێەخوەی راگەیان، ئۆپراسیۆنەیل سەربازیان لە عراق و ناوچەگە وسنن.

‏هەماهەنگییەگە لە بەیاننامەیگ کوڵ راگەیان بڕیار وسانن ئۆپراسیۆنەیل سەربازی ماوەی دوو هەفتە گرێدەو، بی ئەوەگ وردەکاری زیاتر لەبان سروشت ئی هەڵپەساردنە یا مەوداگەی بڵاو بکەێد.

‏ئێ بڕیارە دویای راگەیانن ئاگربەس وەختانە لە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران وە ناوەندگیری پاکستان تیەێد، کە وسانن پەلامارە دوولایەنەیل و وازکردن ری هاتوچو دەریایی لە گەرووی هورمز گرێدەخوەی، لە ناوڕاس ڕاپۆرتەیلیگ کە باس لە ڕەزامەنی ئیسرائیل کەن ئەرا ئارامکردن بارودۆخەگە.

