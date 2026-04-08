"گروپەیل عراقی" ماوەی دوو هەفتە ئۆپراسیۆنەیل سەربازیمان وسنیمن
شەفەق نیوز ـ بەغدا
هاوپەیمانی "وەرگیری ئیسلامی لە عراق" کە گروپە چەکدارەیل شیعە گرێەخوەی راگەیان، ئۆپراسیۆنەیل سەربازیان لە عراق و ناوچەگە وسنن.
هەماهەنگییەگە لە بەیاننامەیگ کوڵ راگەیان بڕیار وسانن ئۆپراسیۆنەیل سەربازی ماوەی دوو هەفتە گرێدەو، بی ئەوەگ وردەکاری زیاتر لەبان سروشت ئی هەڵپەساردنە یا مەوداگەی بڵاو بکەێد.
ئێ بڕیارە دویای راگەیانن ئاگربەس وەختانە لە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران وە ناوەندگیری پاکستان تیەێد، کە وسانن پەلامارە دوولایەنەیل و وازکردن ری هاتوچو دەریایی لە گەرووی هورمز گرێدەخوەی، لە ناوڕاس ڕاپۆرتەیلیگ کە باس لە ڕەزامەنی ئیسرائیل کەن ئەرا ئارامکردن بارودۆخەگە.