"گروپەیل عراقی" ماوەی دوو هەفتە ئۆپراسیۆنەیل سەربازیمان وسنیمن

"گروپەیل عراقی" ماوەی دوو هەفتە ئۆپراسیۆنەیل سەربازیمان وسنیمن
2026-04-08T06:42:27+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏هاوپەیمانی "وەرگیری ئیسلامی لە عراق" کە گرو‌پە چەکدارەیل شیعە گرێەخوەی  راگەیان، ئۆپراسیۆنەیل سەربازیان لە عراق و ناوچەگە وسنن.

‏هەماهەنگییەگە لە بەیاننامەیگ کوڵ راگەیان  بڕیار وسانن ئۆپراسیۆنەیل سەربازی   ماوەی دوو هەفتە گرێدەو، بی ئەوەگ وردەکاری زیاتر لەبان سروشت ئی هەڵپەساردنە یا مەوداگەی بڵاو بکەێد.

‏ئێ بڕیارە دویای راگەیانن ئاگربەس وەختانە  لە ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران وە ناوەندگیری پاکستان تیەێد، کە وسانن پەلامارە دوولایەنەیل و وازکردن ری هاتوچو دەریایی لە گەرووی هورمز گرێدەخوەی، لە ناوڕاس ڕاپۆرتەیلیگ کە باس لە ڕەزامەنی ئیسرائیل کەن ئەرا ئارامکردن بارودۆخەگە.

