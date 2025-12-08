‏پەروەردە وەخت تاقیکردنەوەیل نیمەی ساڵ وکۆتایی ساڵ خوەنین 2025–2026 دیاریکرد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏لیژنەی هەمیشەیی تاقیکردنەوەیل گشتی لە وەزارەت پەروەردە، ئمڕوو دووشەممە، وەخت تاقیکردنەوەیل نیمە ساڵ و کۆتایی ساڵخوەنین 2025–2026 راگەیان.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "تاقیکردنەوەیل گشت قۆناغەیل خوەنین گرێدەو" دووپاتکرد "تاقیکردنەوەیل نیمەی ساڵ قۆناغ سەرەتایی لە رووژ یەکشەممە 25 کانون دویەم دەسوەپی کەێد تا 31 کانون دویەم وەردەوام بوود، تاقیکردنەوەیل نیمەی ساڵ قۆناغ ناوەندی لا رووژ سێشەممە 20 کانون دویەم دەسوەپی کەێد".

‏دیاریکرد، "بروار هویرد ئەو تاقیکردنەوەیل ترەک کۆتایی و خول یەک تاقیکردنەوەیل وە رووشنی لە خشتەگە هاتگە".

‏

‏