‏پەروەردەی عراق وەخت تاقیکردنەوەیل شەش ئامادەیی دیاری کەێد

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏وەزیر پەروەردەی عراق وە وەکالەت، ئەحمەد ئەسەدی، ئمڕوو شەممە راگەیان 13ی مانگ حوزەیران ئایندە دیاری کریاگە ئەرا دەسوەپیکردن تاقیکردنەوەیل کۆتایی ئەرا گشت پۆلەیل قۆناغ ئامادەیی، لە ناویشیان پۆلەیل کۆتایی.

‏وەزیر لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: لە ماوەی دوو مانگ گوزەشتە بارودۆخیگ لە ناوچەگە روی دا، گرنگترینیان پەلامار ئەمریکا و ئیسرائیل ئەرا بان ئیران و وەئامانجگردن حەشد شەعبی لە عراق، کە بویە هووکار زەرەد رەسین وەو مەکتەوەیل کە لە شوون پەلامارەگە نزیک بوین، هەر لەوەر یە پەروەردە چەن بڕیاریگ دەرکرد کە یەکیگ لەوانە وەنواهاوردن وەخت تاقیکردنەوەیلە.

‏وەزیر دیاریکرد، بڕیار دریا وە کەمکردن مەنهەجەیل جویر وەڵامدانیگ ئەرا داوای خیزانەیل لەی مژارە، و درویژکردن ماوەی تاقیکردنەوەیل.

‏وەزارەت پەروەردە بڕیار دا تاقیکردنەوەیل کۆتایی خول یەکەم ئەرا قۆناغ سەرەتایی لە رووژ 12ی مانگ ئایار ئایندە تا رووژ 25 هەمان مانگ ئەنجام بیریەێد، بەڵام قۆناغ ناوەندی لە رووژ 20 مانگ ئایار دەس وەپی کەێد و لە رووژ 14ی مانگ حوزەیران کۆتایی تێد.

‏لەبارەی قۆناغ ئامادەیی، لە رووژ 13ی حوزەیران دەس وەپی کەێد و لە رووژ 4 تەموز ئایندە کۆتایی تێد، و لەباوەت وەو پشوو فەرمییەیلە کە کەفێدە رووژ تاقیکردنەوە، خریەێدە رووژ دویاتری.

‏وەزیر خەوەر دا، لیژنەی باڵای تاقیکردنەوەیل کۆتایی بڕیار دا وە کەمکردن بڕیگ لە مەنهەجەیل لەوەر بارودۆخەگە و زیایبوین گرژییە ئەمنییەیل ناوچەگە لە ری هەڵپەساردنیان ئەرا ئمساڵ نەک "سڕینیان ئەرا هەمیشەیی".

‏هەمیش ئەسەدی راگەیان کە رەزامەندی نەیریاس ئەرا داخڵبوین گشتگیر (دخول شامل) ئەرا تاقیکردنەوە کۆتاییەیل پۆلە کۆتاییەیل ئەرا گشت قۆناغەیل، و هووکارەگەی گلەودا ئەرا هووکارەیل "فرەیگ" لە ناویان یەکسانی نەکردن لە ناوەن تێکۆشەر و ئەوانەگ تر، زیای لەوەیش ئەزموون داخڵبوین گشتگیر ساڵ گوزەشتە "هاندەر نەوی".

‏وەزارەت پەروەردە خشتەی تاقیکردنەوە گشتییەیل ساڵ خوەنستن 2025 – 2026 (خول یەکەم) بڵاو کرد، دویای ئەوەگ دەسکاری لە وەختەیلی کریا و نوا خریا، لەوەر بارودۆخ ئیسەی وڵات.

‏نوسینگەی راگەیانن لە وەزارەت پەروەردە لە بەیاننامەیگ دووپات کرد، تاقیکردنەوەیل شەشەم سەرەتایی لە 12ی ئایار دەس وەپی کەێد، و تاقیکردنەوەیل سێ ناوەندی لە 20 ئایار دەس وەپی کەێد، و وەزارەت تاقیکردنەوەیل شەش ئامادەیی لە 13ی حوزەیران دیاری کرد.

‏

‏

‏

‏