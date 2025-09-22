پەروەردەی عراق بڕوار وەڕیوەچگن تاقیکردنەوەی خول دویەم قۆناغە ناکۆتایەیل دیاریکرد
2025-09-22T15:35:20+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت پەروەردەی عراق، مڕوو دووشەممە، بڕوار وەڕیوەچگن تاقیکردنەوەیل خول دوو پۆلە ناکۆتایەیل دیاریکرد.
لە بەڵگەنامەیگ کە لە وەڕێوەبەرایەتی گشتی ساڵنامە و تاقیکردنەوەیل وەزارەتەگەدەرچگە و ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان، رووژ پەنجشەممەی ئایندە 25 مانگ ئەیلوول بڕوار وەڕێوەچگن تاقیکردنەوەیل خول دویەم قۆناغەیل ناکۆتاییە.
وتیش، تاقیکردنەوەیل تەنیا ئەرا خوەنەوارەیلەس یەک یا دوو وانە دیرن تەنیا ئەرا ساڵ خوەنین 2024-2025.