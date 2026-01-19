‏پروەردە کارکردن وە سیستەم چەنبارە ئەرا پۆل شەش ئامادەیی راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت پەروەردەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، گلەوداین کارکردن وە سیستەم چەنبارە ئەرا ساڵ خوەنین (2024–2025)، وە یەک وانە یا دوو وانەی خوەنەوارەیل پۆل شەش ئامادەیی راگەیان ئەرا ساڵ (2025–2026).

‏قسەکەر فەرمی وەزارەتەگە کەریم سەید لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەسەی رای لە وەزارەتەگە، ئەمڕوو رەزامەنی دا لەبان کارکردن وە سیستەم "المحاولات" ئارا ساڵ خوێنین (٢٠٢٤-٢٠٢٥)، وە جویریگ خوەنەوار پۆل شەش ئامادەیی کە لە وانەیگ یا دووان دەرناچگە، توەنێد لە ساڵ خوەنین (٢٠٢٥-٢٠٢٦) سوود لەی دەرفەتە وەربگرن.

‏وتیش؛"بڕیارەگە خوەنەوارەیل تاقیکردنەوەی دەرەکی نیەگردەو و تەنیا تایبەتە وە خوەنەوارەیل ناوەن خوەنین ئامادەییەیل وەپای ئەو ڕێنماییانەی کە وەزارەت پەسەندی کردیە"، دیاریکرد، گامەگە لە چوارچمگ پەرۆشی وەزارەتەگەس وە لەوەرچەوگردن بارودۆخ فێربوین خوەنەوارەیل و دەرفەت زیایداین وەپیان.

‏ مەبەست لە سیستەم چەنبارە"المحاولات" ئەوەسانێ ریگە وەو خوەنەوارەیلە بدرێد کە لە یەک یا دوو وانە لە خوول دوو دەرنەچگنە، تەنیا تاقیکردنەوە لەو وانەیلە بکەن ناچار نەون گشت ساڵ خوەنینەگە دوارەوبکەن وە گشت وانەیل دوارەوبکەن، وە ئامانج رەخسانن دەرفەتیگ نوو سەرکەفتن و کەمکردن رێژەی دەرنەچگن.