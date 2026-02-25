‏رویداویگ هاتوچو کۆتایی وە ژیان رانندەیگ تیارێد و دوو کەس لە باشوور کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی تەندروسی کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە رویدان رویداویگ هاتوچو لە ناوچەی کۆبانێ باشوور پارێزگاگە، لە ئەنجام رانندەی یەکیگ لە ماشینەیل گیان لەدەسدا و دوانیش زەخمداربوین.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین دوو ماشین بوی لەبان رییگ سەرەکی لە ناوچەگە، کە بویە مدوو مردن یەکیگ لە رانندەیل لە شوین رویداوەگە کە وە سەختی زەخمدار ببوی، دوو کەس ترەک زەخمداربوین کە لەناو ماشینەگە بوی.

‏وتیش؛ دوو رەخمدارەگە دەسوەجی ئەرا یەکیگ لە خەستەخانەیل کلکریان ئەرا چاەسەرکردن پێویست، بارودۆخیان لە ناوەین ناوڕاس و جیگیرە.

‏دیاریکرد، دەسوەجی تیمیگ وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە دەسکردنە وە کارەیل لاوردن تەرمەگە و زەخمدارەیل و وازکردن ریەگە وە روی هامشوی ماشینەیل، لەدویای دروسبوین قەڵەباڵغی وەختانەیگ.

