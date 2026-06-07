‏رویداویگ هاتوچو کۆتایی وە ژیان دەیان زیارەتکار تیارێد لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن دەیان زیارەتکار خەڵک بەسرە وە رویداو هاتوچو کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە بان ری ناوەین دوو پارێزگا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "رویداو هاتوچوەگە، ئمڕوو نیمەڕوو ، رویدایە لەناوەین ری خێرای پارێزگایەیل زیقار و بەسرە، لەئەنجام لەیەکەوداین پاس و سزیانی وە تەواوی، لە ئەنجام زیاتر لە 25 کەس گیان لەدەسدا و 17 کەسیش تویش زەخمداری جیاوازبوین کە خەڵک پارێزگای بەسرەن و لە زیارەت شوینە پیرۆزەیل گلەوخواردنە.

‏وتیش؛ ئامارەگە سەرەتاییە هاتێ بەرزەوبوود، دیاریکرد پارێزگار زیقار لە شوین رویداوەگە ئامادەبویە.

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