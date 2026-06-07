رویداویگ هاتوچو کۆتایی وە ژیان دەیان زیارەتکار تیارێد لە باشوور عراق
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن دەیان زیارەتکار خەڵک بەسرە وە رویداو هاتوچو کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە بان ری ناوەین دوو پارێزگا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "رویداو هاتوچوەگە، ئمڕوو نیمەڕوو ، رویدایە لەناوەین ری خێرای پارێزگایەیل زیقار و بەسرە، لەئەنجام لەیەکەوداین پاس و سزیانی وە تەواوی، لە ئەنجام زیاتر لە 25 کەس گیان لەدەسدا و 17 کەسیش تویش زەخمداری جیاوازبوین کە خەڵک پارێزگای بەسرەن و لە زیارەت شوینە پیرۆزەیل گلەوخواردنە.
وتیش؛ ئامارەگە سەرەتاییە هاتێ بەرزەوبوود، دیاریکرد پارێزگار زیقار لە شوین رویداوەگە ئامادەبویە.