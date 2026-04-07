رویداوە ئەمنییەیل لە بەغداد لە ماوەی ئی سەعاتەیل دویاییە

شەفەق نيوز- بەغداد

لە ماوەی ساعەتەیل دویایین، لە بەغدای پایتەخت، چەن رویداویگ توومار کریا، کە وەگورەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز و سەرچەوەیل ئاگادار، لە پەلامار درۆن و تەقیان مووشەک و گورز ئاسمانی بوی.

لە دیم کەرخ پەلاماردان ناوچەی تاجی / سەبعلبۆر وە گورزیگ ئاسمانی ئەرا بان سەربازگەیگ سەروە حەشد شەعبی، و

زەخمداربوین ئەفسەریگ وە پلەی نەقیب و 4 ئەندام حەشد شەعبی.

کەفتن تەقەمەنییگ نەتەقیای لە نزیک حوسەینیەی ئیمام مونتەزەر، و چارەسەرکردنی لەلایەن تیمەیل تایبەتمەن.

کەفتن مووشەکیگ ئەرا بان ماڵیگ لە عامریە / جادەی مونەزەمە و کوشیان دوو مەدەنی.

لە دیم رەسافەی بەغداد،

سزیان ماشینیگ مەدەنی لە ناوچەی جەمیلە.

گورزیگ ئاسمانی وەبان ماڵیگ لە جادەی فەلەستین / دوڕیان نەخلە، کە بویە مدوو سزیان بەشیگ لە بان ماڵەگە، وەبی زیانەیل گیانی.

سزیان ماشینیگ مەدەنی لە جادەی مەغریب.

کەفتن تەقەمەنییگ نەتەقیای لە نزیک بەشە ناوخوەییەیل لە جادەی فەلەستین، و چارەسەر کریا.