رویداوەیلیگ هاتوچو دڵتەزن لە سێ پارێزگا و کەفتن کوشیان و زەخمداری.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- بەغداد/ بابل/ نەینەوا

سێ سەرچەوەی ئەمنی لە بەغداد و بابل و نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە سێ رویداو هاتوچو دڵتەزن لە ناوچەیلیگ جیاجیا، و کەفتن کوشیان و زەخمداری، ژن و مناڵ هاناویان.

لە بەغداد سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو نزیک سەربازگەی تاجی باکوور پایتەخت، بویە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداری سێ کەس ترەک.

لە بابل، رویداویگ کارەساتبار لەبان ری سەرەکی حلە - بەغداد ناوەین پیەڵ عوادل و پیەڵ خەمیسیە بویە مدوو کوشیان چوار کەس دوو ژن و پییاییگ و مناڵیگ بویچگ، و زەخمداری کەسیگ ترەک، وەگورەی سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگاگە.

ئاژانس شەفەق نیوز پارچە ڤیدیۆییگ ئەرا ئەو رویداو دڵتەزنە بابل بڵاو کەێد.

لە نەینەوا، پارێزگاگە چوار رویداو هاتوچو جیاجیا لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە توومار کرد، بوینە مدوو زەخمداری هەفت کەس، وەگورەی سەرچەوەیگ لە پولیس نەینەوا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە ئەو رویداوەیلە: رویداویگ لەبان ری شنگال - تەلەعفەر بویە مدوو زەخمداری چوار کەس، و رویداویگ ترەک لەبان ری كوكجلی کەسیگ لەناوی زەخمدار بوی، و سێیەم رویداو لە چواڕییان میساق خوەرھەڵات موسڵ بویە مدوو زەخمداری کەسیگ، و رویداو چوارەم لە چواڕییان مەسارف باکوور موسڵ هەمیش کەسیگ لەناوی زەخمدار بوی، دووپاتیش کرد کە گشتیان چارەسەری وەرگرن و تەندروسییان جیگیرە.