"رویداویگ زیانبەخش".. پیای پیریگ لە وەردەم خەسەخانەی کەرکوک فڕە دریەێد مسنّ يُرمى (ڤیدیۆ)

شەفق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ پزشکی لە خەسەخانەی گشتی کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە رویداویگ مرۆیی زیانبەخشیگ کە پیای پیر و بیماریگ کەسوکارەیلی لە وەردەم خەسەخانەیگ فڕەی دانە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسەخانەگە شەوەکی ئمڕوو، ئاگادار کریا کە پیاییگ پیر لە وەردەوام دەروازەی سەرەکیی وەبی کەس فڕە دریاس، دیاری کرد کە کادرەیل پزشکی ئەو پیاوە ئەرا بەش فریاکەفتن بردنە.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە ئەو. پیاوە فرە بیمار بویە، و نیشانەیل وەپشتگووشخستن وەپیەو دیار بویە، وتیش: خەسەخانەگە ئاگادار لایەنەیل ئەمنی کرد ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل و رەسین وە بندروس رویداوەگە و ناسنامەی کەسوکارەیلی.

دووپاتیش کرد کە ئی رویداوە دەگمەنە لە خەسەخانەی گشتی کەرکوک، دووپاتیش لە گرنگی پاڵپشتیکردن هوشیاری کۆمەڵایەتی لەباوەت مقیەتیکردن گەورە تەمەنەیل کرد، و لەیجویر شیوەیگ واز لەلییان نارن.