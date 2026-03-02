‏گروپە چەکدارەیل عراق بنکەی ئەمریکی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا کەنە ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏گرووپە چەکدارە عراقیەیل کە خوەیان وە "المقاومة الإسلامية- سرايا أولياء الدم" ناسنن، ئمڕوو دووشەممە راگەیانن بنکەی سەربازیی "فیکتۆریا" لە ناو فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا کردنەسە ئامانج وەپای قسەیان پەلامارەگە لەری "کۆمەڵیگ درۆن "ئەنجامدریاس.

‏ ئەو لایەنەیلە لە بەیاننامەیگ راگەیان، پەلامارەگە جویر پاڵپشتیگ ئیران و تۆلەکردن خوین رێبەر باڵا ئایەتوڵڵا عەلی خامنەئی هات، دیاریکرد بڕیگ درۆن بنکەی فکتۆریا لەناو فرۆکەخانە کردنەسە ئامانج.

‏راگەیانن ئێ چەکدارەیلە دویای چەن ساعەتیگ تێد لە رەسین زانیاری لەری سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز، کە وەرگیریەیل ئاسمانی لە بنکەی فکتۆریا توەنستن درۆنیگ بخەنەخوار لەنزیک بنکەگە وەبی توومارکردن زەرەد.

‏

‏