گرووپیگ عراقی: هیچ کاریگ سەربازی دژ وە هەولێر یا کووەیت جیوەجی نەکردیمنە

شەفەق نیوز - بەغداد

قسەکەر سەربازی ئەرا "سەرایا ئەولیا دەم" ئەبو مەهدی جەعفەری، ئمڕوو شەممە، ئەو راپۆرتە راگەیاننەیلە رەتەو کرد کە باس دەسداشتن گرووپەگە لە جیوەجیکردن پەلامارەیل دژ وە هەولێر یا دەوڵەت کووەیت لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە کەن، هاووەخت وەگەرد بەرزەوبۊین ئاڵووزییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

جەعفەری لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "(جەنگاوەرەیلمان) هیچ کاریگ سەربازی دژ وە هەولێر یا کووەیت یا هەر شۊنیگ ترەک لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە جیوەجی نەکردنە، و ئەوەگ بڕیگ لە میدیایەیل راگەیانن لەی باوەتەو بڵاوی کەن، دویرە لە راس و پشت وە هیچ بەڵگەیگ نیەوەسێد".

دیاری کرد کە "پڕوپاگەندەکردن جۊر ئی بانگەشەیلە خزمەت وە ئەجێندایلیگ کەێد کە ئامانجیان تیکەڵکردن کاغەزەیل و دروسکردن ئاژاوەس"، و دووپات کرد: "ئیمە گرووپیگ سەر وە هیچ لایەن یا ناونیشانیگ ترەک نیمن، و روییگ نیمن ئەرا هیچ لایەنیگ، و فەرمان تەنیا لەوە گریمن کە ئەرک شەرعی و نیشتمانی و مرۆییەگەمان چەسپنێدەی".

قسەکەر سەربازی ئەو راپۆرت و لێکۆڵینەوەیلە کە لە ماوەی دۊایین بڵاو کریانە وە ئەوە وەسف کرد کە "لە دەرئەنجامەیلیگ کە بیبەشن لە هویردی و بابەتیبوون رەد نیەکەن، و کەموکوڵی لە فامستن ئەو رەوشە نشان دەن کە بانگەشەی شیەوکردن کەن".

ئی هەڵوێستە لە وەڵام ئەوەگ کەناڵ "حەدەس" لە زوان سەرچەوەیلیگ کە ناویان نەهاوردگە بڵاوی کردگە تیەێد، کە گرووپیگ عراقی وەناو "ئەولیا دەم" جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ خستنەسە گەردن کە ئوردن و کووەیت و سعودیە کردنەسە ئامانج وە سنگ ئامانجگردن بنکەیل ئەمریکی.