‏رووشنکردنیگ فەرمی لەباوەت بڕانن بەشیگ لە مووچەی ئەندامە ئەمنیەیل عراق لە بەرژەوەنی سندوق ئاوەدانکردن سوریا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏شانەی راگەیانن ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، رەدیکرد ئەوەگ لەبان بڕیگ لە تووڕە کۆمەڵایەتیەیل و راگەیانەیل بڵاوکریاس لەباوەت بەڵگەنامەیگ قسە کەێد لەبان بڕانن بەشیگ لە مووچەی ئەندامەیل ئەمنی لە بەرژەوەنی سندوق ئاوەدانکردن سوریا.

‏سەرۆک شانەیلسەعەد معن لە بەیاننامەیگ وت، ئەو بەڵگەنامەیە بڵاوبویە راس نییە، و لە راسیەو هویچ بنەرەتیگ نەیرێد، و هویچ پەیوەندییگ وە سکرتاریەت گشتی ئەنجومەن وەزیرەیل و هویچ ئۆرگانیگ فەرمی تر نییە.

‏شانەی ئەمنی راگەیانن داوا لە گشتی کەێد بڕوا وە سەرچەوەیل فەرمی بکەن لە بڵاوکردن خەوەر و زانیاری وە بەڵگە و خەوەر ناڕاس پشت نەوەسن.

