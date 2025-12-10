روانگەیگ ژینگەیی: وارانە رفتەیل تەنیا نزیکەی 2% لە ئەمار ئاو عراق زیایەو کردن

شەفەق نيوز - بەغداد

روانگەی عراق سەوز ژینگەیی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە ئی وارانە کە لەی دویاییە واریە تەنیا نزیکەی 2% لە ئەمار ئاوەگە زیایەو کرد، دووپاتیش کرد کە لافاوەیل فرەتر خوازیاس ئەرا ئەوزەڵکردن ئەهوار لە باشوور وڵات.

وەگورەی روانگەگە، پارێزگای سلێمانی لە گشت پارێزگایەیل عراق زیاتر واران لەناوی واریە، و شار ئەعزەمیە لە بەغداد یەکەم بویە.

عراق سەوز وتیش: وارانەیل دویایین لە پارێزگای سلێمانی رەسیە 86 ملم،ف لە دوکان لە خود پارێزگا 52 ملم بویە.

وتیش: پارێزگای زیقار دویەم بوی لەشوین سلێمانی وە بڕ وارانەیل نە رەسیە 11.5 ملم، و شار ئەعزەمیە یەکەم بویە لە شارەیل پارێزگای بەغداد کە رەسیە 11.4 ملم.

لە ڕاپۆرتەگە دووپات کرد کە عراق وارانەیلیگ جویر وارانەیل وەرجە دوو رووژ خوازێد نە لافاو بەرزەو کرد تا ئاو لە چەم دیجلە و فورات بەرزەو بوود، و ئەمار ئاو کە رەسیەسە خوارترین ئاستی بەرزەو بوود، وتیش ئەو بڕەیل وارانە کە وەی دویاییە واریە تەنیا 1 ـ 2 لە سەد لە ئاست ئاوەگە بەرزەو کرد.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە ئەهوار لە ناوچەیل باشوور هیمان فرە لەو وارانەیلە خوازن تا هاسلو بوون و جویر جارانی وەپییان باێد، لەوەر ئەو هشکەساڵیە کە داد لەلی، وەتایبەت لە تاوسان گوزەشتە.

هەمیش باس گرنگی سوودگردن لایەنەیل فەرمی کرد لەو وارانەیلە ئەرا خاسەوکردن ئەمار ئاو و توانای کلکردن ئەرا ئەو ناوچەیلە زیان لە کەمئاوی دیرن لە پارێزگایەیل ناوڕاس و باشوور.