روانگەیگ ژینگەیی.. قەیران هشکەساڵی لە باشوور عراق بەرزەو بوود و زیایکردن تەکان ئاوەگە لە تورکیا راس نییە

شەفەق نيوز - بەغداد

روانگەی عراق "سەوز" ژینگەیی، ئمڕوو سێشەممە، دزوپات کرد کە قەیران ئاو لە پارێزگایەیل باشوور زیایەو بویە، هەرچەن کەشوهەوا هوونکەو بویە، و خەوەر زیایکردن تەکان ئاو لە تورکیا ئەرا چەمەیل دیجلە و فورات راس نییە.

روانگەگە لە راپۆرتیگ وت: دیرکەفتن وەرز واران جویر مەزەنەی روانگەگە لە وەختیگ گوزەشتە، دەس داشت لە زیایبوین ئی قەیرانە، هەرچەن قسەیگ هەس کە ئی وەرزە وارانی زیاتر، و ری دیرێد سوود لەلی باێد وە پڕەوکردن بەنداوەیل کە ئاست ئاویان داوەزیاس.

وتیش: ئەو قسەیلە کە گوایە عراق ئاوەگە وەرەو عراق زیایەو کردگە راس نییە، چوینکە هیمان قەیران ئاو لە ناوڕاس و باشوور هەر جویر خوەی مەنیە لە مانگ حوزەیران گوزەشتەو تا ئیسە، کە گوڵەمە ئاوەیل ئەهوار هشکەو کرد، و بڕەیل فرەیگ لە زنیوەرەیل ئاوی و گامیشەیل مردارەو بوین.

دووپاتیش لە گرنگی قسەکەردن وەرۆ لایەنەیل پەیوەندیدار وە پرس ئاو کرد لە وڵاتەگە و ئاشکراکردن سەختی رەوش ئاو لە عراق، و توانای هاوکاریک ناوەین حکومەت و هاوڵاتی ئەرا وەپشتسەرنان ئی قەیرانە، کە رووژ دویای رووژ زیایەو بوود.

بە چەن ساڵیگە عراق زیان لە داوەزیان تیژیگ لە ئاست ئاو وەخوەی دوینێد، لەوەر داوەزیان تەکان ئاو لە دەوڵەتەیل سەرچەوە، کە هانە بان چەمەیل دیجلە و فورات، وە پڕۆژەیل و بەنداوەیل گەپیگ.