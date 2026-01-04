روانگەیگ ژینگەیی: پیسبوین لە بەغداد یە دوو مانگە وەردەوامە

2026-01-04T10:48:03+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

روانگەی عراق سەوز ژینگەیی، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە کوالیتی وا لە بەغداد فرە بەدە، و یە دوو مانگە وەردەوامە، لەوەر چالاکییەیل پیشەسازی و ماشینەیل، و داوەزیان ریژەی رووبەرەیل سەوز لە پایتەخت.

 روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەدی وت هیمان وەردەوامە لە وەختیگەو ئەور پیسبوین وەرجە دوو مانگ دروس بویە، دووپاتیش کرد کە بەدی وا تا ئیسە وەردەوامە.

 وتیش: ئەو گەنیە پەیوەندی وە وەردەوامی چالاکیەیل پیسکەر لە بەغدای پایتەخت دیرێد، کە شمارەیان رەسێد ئەرا نزیکەی 10 هەزار چالاکی پیشەسازی، دیارترینیان کارخانەیل خشت و قیل و دەرمانە، دیاری کرد کە فرەی ئەو کارخانەیلە سزەمەنی گەن وەکار تیارن جویر نەفت خاو، کە چشتەیل فرە ژەهراوی خەێدە ناو وا، وەگەرد تەکنیکەیل کوینە و لاوازی چەودیاریکردن لە لایەنەیل وەرپرس، کە ری وە کارخانەیل دەێد وەردەوام بوون لە پیسکردن ژینگە.

   وتیش: زیاتر لە دوو مەلیۆن و500 هەزار ماشین هەر لەناو پایتەخت تەنیا هەس، بیجگە کەمی رووبەرەیل سەوز، و پووشین بنجگ، و بەغدا بویەسە شاریگ کۆنکریتی، پڕ لە ماڵ و دوکانر بیجگە ئەو مۆڵەیلە کە جی شوینە سەوزەیل کردنە.

روانگەگە وتیش: کوالیتی وا لە بەغدای پایتەخت فرە بەدە، و شایەت گەی سەرژان و ووڕبوین و تاسیان دروس بکەێد ئەگەر لە مانگەیل ئایندە پیسبوین زیایەو بوود.

   

  

