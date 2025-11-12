روانگەیگ ژینگەیی زەنگ رخداری کوتێد.. تورکیا رازی وە رێککەفتن ئاو وەرد عراق نەویە و ئەوەسا تویش کارەسات تیەیمن

شەفق نيوز - بەغداد

روانگەی عراق سەوز ژینگەیی خەوەردا کە تەیمیە رازی نەویە ئاو وە چەمەیل دیجلە و فوراتەو وەرەو عراق مەرەقەز بکەێد، وەگورەی ئەو رێککەفتنە کە گوایە لەی دویاییە ناوەین ئەنقەرە و بەغداد واژوو کریا.

روانگەگە لە راپۆرتەگەی وت: دەسپیچگ تورکیا ئەوەسە کە رێککەفتنەگە روون نییە، و نیەتوەنێد هیچ بڕە ئاویگ مەرەقەز بکەێد وەبی ئەوە کە عراق دەسوە جیوەجیکردن ئی رێککەفتنە بکەێد.

وەگورەی راپۆرتەگە، وەردەوامی هشکی لە چەمەیل دیجلە و فوراتر و دیرکەفتن واران ئەوەسا لە ماوەی ئی رووژەیل کەمە لە بانان کارەسات دروس کەێد، کە شایەت بڕەسێدە ئاو نووشین کە لە ماوەی مانگەیل گوزەشتە گەنەو بویە لەوەر داوەزیان ئاست ئاو ئەرا ریژەیل رخباریگ.

وتیش: تورکیا وەی رەفتارەیلە خوازێد زوور لەمل عراق زیایەو بکەێد تا هەرچەگ خوازێد جیوەجی بکەێد، وەبان زەرەد ئەمنی و ئابووری و سیاسیی.

روانگەگە داوا کرد عراق زیاتر هازدار و دانا و رکدار بوود لە دانوسەنین لەی باوەتە، و رازی وەهیچ دەسچووڵکردنیگ و سەرچەمیانیگ نەوود.

عراق یەکیگە لەو پەنج دەوڵەتە کە فرەترین زەرەد وەپییان رەسیە لەوەر ئاڵشتبوین کەشوهەوا وەگەردی راپۆرتەیل نەتەوە یەکگرتگەیل و ریخریاگەیل ناودەوڵەتی پەیوەندیدار.