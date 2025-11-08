روانگەی ژینگەیی: زیاتر 300 هەزار دار زەرەد وەپی رەسیە لەوەر بانگەشەی هەڵوژاردن لە عراق

شەفەق نیوز – بەغداد

روانگەی عراق سەوز، ئمڕوو شەممە، چەن کاندیدیگ پەرلەمانی توومەتبار کرد وەوە کە لە مەوقەی بانگەشەیل زیان وەرچەویگ وە ژینگە رەساننە، کە لە ٣ی تشرین یەکەمەو تا مەوقەی بیدەنگی فەرمی بانگەشەی هەڵوژاردن وەردەوام بوی.

روانگەگە دیاری کرد کە لەوەر هەڵمەت هەڵوژاردن لە عراق زیاتر لە 300 هەزار دار زیان وەپی رەسیە.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "کاندیدەیل نووڕستن دارە درەختە سەوزەیل وەپییان خوەش نەویەر وەتایبەتی دارە گەورەیل، لە بەغدا و پارێزگایەیل ترەگ، ئەراوە ئەرا نمایشکردن کەرەستەی بانگەشەی هەڵوژاردنیان وەکار هاوردن، یەیش بویە مدوو زیانڕەسانن وە نزیکەی 300 هەزار دار، چ وە بڕین، شکانن پەلەیل، یا کوتانن میخ لە ماوەی 36 رووژەگە".

ڕوانگەگە باس بەیاننامەیگ وەرین کرد لەباوەت "زیانەیل ژیرخانی و پارچە ناوڕاسین ریەیل کە خاسەو کریانە و و مقیەتی کریاوێن، خراوەکاری رەسیە سیستەم ئاویاری و ئاوڕەشەکەرەیل کە گشتیان لەلایەن شارەوانی بەغدا و شارەوانییەیل پارێزگایەیل دروس کریاوێن، وەلێ کاندیدەیل خراویان کردن و تەواو ئەو شوینەیلە شیواننە".

روانگەگە وتی: "کاندیدەیل تەنیا وینەیل خوەیان لەقەی جادەیل نمایش نەکردنە، بەڵکم تەنانەت بەشیگ پەنا وە داناین پۆستەر وە ستوین کارەباوە هەڵوەسینە، و هووشدارییەیل سەرۆکایەتی شارەوانی بەغدا و کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردن وە دویرکەفتن لەو کارەیلە، چوینکە لاوردن ئەو پۆستەرەیلە سەختە دویای کۆتاییهاتن بانگەشەی هەڵوژاردن".

روانگەگە وتیش: "شارەوانی هەڕەشەی غەرامەکردن فرەی لە سەرپێچی کارەیل کردوگە لەوەر پشتگووشخستن ئەو رێنماییانەیلە وەرجە دەسکردن وە هەڵمەتەگە دەرچگە، بیجگە لەوەیش شارەوانی پویل لاوردن ئەو پۆستەرەیلە بەێد کە زیان وە ژینگە رەسنن، بیجگە لەوەیش ستافەگەی گردەو کەێد ئەرا لاوردن پۆستەرەیل لە چەن رووژ ئایندە".

روانگە داوا کرد "سزای تونتر و رەفتار خاسیگ جیوەجی بکریەێد تا هەر کەسیگ ریسگایەیل هەڵمەت هەڵوژاردن بشکنێد لە بانان، چوینکە نمایشکردن پۆستەر وەی شیوە فرە دویرە لە رەفتار شارستانی".

روانگەگە دووپات کرد کە "چوار پارێزگاری هەرێم کوردستان پابەندن وە پرەنسیپەیل بانگەشەی هەڵوژاردن، وە لەوەرچەوگردن ئەو سزایەیل سەختە وەبان کاندیدەیل سەرپێچی، ئەراوە هیچ پۆستەریگ لە پارچەی ناوڕاسین ریەیل نەنریاس، و رێککەفتن وەگەرد کۆمپانیا تایبەتمەندەیل کریاس ئەرا نمایشکردن وینەیلیان لەبان شاشەی ئەلیکترۆنی کە توانریەێد وە ئاسانی لاوریەن".