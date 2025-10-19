روانگەیگ ژینگەی دەسنشان زەردبوین 250 هەزار دار لە عراق کەێد لەوەر پڕوپاگەندەیل هەڵوژاردن

شەفەق نيوز - بەغداد

روانگەی عراق سەوز ژینگەیی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسنشان زەردبوین هەزاران دار و لویلەیل ئاو و ناوەیان جادەیل کرد وە پڕوپاگەندەیل هەڵوژاردن لە وڵات.

وەگورەی راپۆرتیگ لەلایەن روانگەگە، 250 هەزار دار لەبان 15 پارێزگا بەشەو بوینە، لەتەر پڕوپاگەندەیل هەڵوژاردن کاندیدەیل زەرەد وەپییان رەسیە، هەرلە بڕین ئەو دارەیلە تا کوناکردنیان یا شکانن لقەیلیان تا پرۆپاگەندەیل هەڵوژاردن وقەیانەو هەڵوەسن.

وتیش: دارەیل فرەیگ زەرەد وەپییان رەسیە لەوەی کارەیل هەڵوژاردن، کە بوینە مدوو رمیانیان، لە وەختیگ پابەندبوین لە چوار پارێزگای هەرێم کوردستان هەس وە دویرکەفتن لە دارەیل لە هەڵوسیان پرۆپاگەندەیل هەڵوژاردن.

روانگەگە دیاری کرد کە فرە لە ناوەین جادەیل وەتەواوی زەرەد وەپییان رەسیە هەرچەن کارەیل گرنگیدان و پاکەوکردن وەلایەن ئەمیندارێتی بەغدا لەی ماوەیل دواییە ئەرایان کریاس، وەلێ چەسپانن پرۆپاگەندەیل هەڵوژاردن وەبانیان زەرەد وە دار و هریزەیل ئەو ناوە رەسانیەر بیجگە وەکارهاوردن کۆنکرێت کە زەرەد فرەیگ وە ناوەین جادەیل رەسانیە، کە رەنج و تەقەلایل فرەیگ خوازێد تا دویای هەڵمەت هەڵوژاردن جویر خوەیان گلەو بخوەن.

هوشداری دا کە زەرەد وە ئەورەشە و لویلەیل ئاو لەناوەین جادەیل رەسیە، لەوەر کارەیل چەسپانن ئەو تابلۆیەیلە، و بانگواز ئەرا گرنگی چەسپانن باج لەبان خاوەن ئەو پرۆپاگەندەیلە کردر کە بەڕسێدە دووقات، لەوەر ئەو زەرەدەیل گەورە.

روانگەگە لە راپۆرتەگەی وتیش: گشت ئەوە لە ئەنجام پابەندنەوین کاندیدەیل وە ریسگایەیل پرۆپاگەندەی هەڵوژاردن تیەێد، هەرچەن رینمایی لە کۆمسیۆن و ئەمیندارێتی بەغدا و ئەو شارەوانیەیل دەرچگە وە گرنگی پابەندبوین وەپییان، ئەرا ئاسانی هەڵگردنیان دویای تەواوبوین هەڵمەتەگە لە مانگ ئایندە.