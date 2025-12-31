روانگەیگ ژینگەیی ئاشکرای چوار ناوچەی راوکردن باڵنده کووچبەرەیل لە عراق کەێد

شەفەق نيوز - بەغداد

روانگەی عراق سەوز ژینگەیی، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای چوار ناوچە کرد لەناویان باڵندەیل کووچبەر لە عراق راو کریەن، بەشیگیان وەلایەن کەسەیلیگ دەسباڵا وەڕیەو چوود.

روانگەگە لە راپۆرتیگ وت: چالاکوانەیل ژینگەیی ناوچەی دەریای نەجەف و دەریاچەی رەزازە لە پارێزگای کەربەلا وە ناوچەیل راوکردن ستەمکاری ئەرا فلامینکۆ و ئەو باڵندەیل کووچبەر دانان.

دووپاتیش کرد کە کەسەیلیگ دەسباڵا لە پارێزگایەیل میسان و بەسرە تەڵە ئەرا ئەو باڵندەیلە نانە وە دروسکردن دەریاچەیل دەسکرد تا بانە ناویان و راویان بکەن، وتیش: ئی کارە شکستەهاوردنە وە یاسایەیل ژینگە.

دووپاتیش کرد بە گرنگی وەشوینکەفتن ئەو باڵندەیلە کە لە بفرووشەیلیان بڕیەێد چ لە بازاڕ (غەزل) لە بەغداد یا لەو بازاڕەیل ترەک لەو پارێزگایەیل، کە ئەو باڵندەیلە جاریگ ترەک فرووشیەن، لە رکدارییگ نا سروشتی لەبان وەردەوامی راوکردنیان کە فرە جار پەل و پووییان بڕیەێد یا دریەێد لە چەو و دەنویکیان یا باڵیان شکیەێد.

عراق سەوز هوشداری دا کە وەردەوامبوین راوکردن وایی نواگیریکردن بوودە مدوو چگن بی گلەوخواردن ئەو باڵندەیلە.

وەرجەیە، عراق سەوز راگەیان کە نزیکەی هەزار باڵندەی کووچبەر لە ماوەی مانگ کانوون یەکەم بوینە قوربانی راوکردن، و داوا لە وەزارەت ناوخۆ کرد راوکەرەیل لە ئەهوار باشوور وڵات دەسگیر بکەێد، نەک تەنیا بفرووشەیلیان بگرێد.

راوکردن باڵنده بویەسە بازرگانی قانجازداریگ لەناو ئەهوار عراق کە لە یونیسکۆ جویر شوینیگ میراتی توومار کریاس، کە ناوچەگە زیان لاتی دیرێد، کە هیلێد ئی بازرگانیکردن نایاساییە بوودە سەرچەوەیگ ئەرا ژیان فرەیگ لە خیزانەیل.