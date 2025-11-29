روانگەیگ عراقی: هشکەساڵی گرنگترین و رخباترین باوەتە لە بەرنامەی حکومەت هاتگ

شەفق نيوز- بەغداد

روانگەی عراق سەوز، ئمڕوو شەممە، باوەت هشکەساڵی وە گرنگترین و رخباترین پرس لە بەرنامەی حکومەت هاتگ دادە قەڵەم، دووپاتیش کرد کە هیمان ئاست ئاو دیجلە جویر خوەی مەنیە وەبی زیایکردنیگ هەرچەن رێککەفتن تورکی کریاس.

روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بایەسە حکومەت هاتگ وەشیوەی گەورەیگ گرنگی بەێد وە پرس هشکەساڵی کە گرنگترین و رخباترین پرسە لە وەردەسی، و ناچار مەردم کەێد وەتایبەت لە ناوچەیل باشوور خوەینشاندان گەورە بکەن لەوەر زیانیان لەی قەیرانە، چ لە زەویەیل کشتوکاڵییان کە تویش بیاوانیبوین و پشتگووشخستن هاتنە، یا لە ئاو نووشین ئەگەر هەر وەیجویرە بمینێد.

وتیش: ئەوەک کەفێدە فتراق قەیران ئاو لە عراق وەگشتی و چەم دیجلە وەتایبەت، دوینێد کە هیمان ئاوەگە نزمە، دیاری کرد کە بە بەڵگەس کە دانوسەنین وەرد تورکیا و رێکەفتن وەگەردی هیچیگ نەکردگە.

دیاری کرد کە قەیران ئاو لە عراق رەسیەسە سەختترینی، و شایەت بڕەسێد ئەرا رخباری بەرزیگ لە وەرز تاوسان هاتگ، وەتایبەت وەگەرد دیرکەفتن وەرز واران و کەمیی، وەپیچەوانەی مەزەنەیل وەزارەت سامانەیل سروشتی کە وت گوایە ئی ساڵە پڕە لە واران، و وە خاسی چوودەو ئەرا چەمەیل دیجلە و فورات و بەرزەوبوین ئاو لە سکر و بەنداوەیل کە ئاست ئاویان رەسیە کەمتر لە چوار لەسەد.