روانگەیگ: ئاو ناو عراق تەنیا تا مانگ ئاب بەس کەێد

روانگەی ژینگەیی "عراق سەوز"، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد کە ئەممار ئاو ناو وڵاتەگە تا مانگ ئاب ئایندە بەس کەێد، لە سای بەرزەوبوین وەکارهاوردن و کەمی تەکان ئاو.

روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو وارانەیلە کە لە عراق وارینە، بەس ئەو وەکارهاوردن فرە نیەکەێد لە کشتوکاڵی و وەکارهاوردن مەردم تا مانگ ئاب زیاتر.

وتیش: مەزەنە بوی ئی ساڵە نمدار بوود و وەشیوەی ساڵ 2019 کە ساڵیگ جیاواز بوی لەلایەن وارانەو، کە ئەو ساڵە عراق توانست ئاو ئەرا زیاتر لە دوو ساڵ هەڵگرێد.

دیاری کرد کە تورکیا رکدارە هیچ ئاویگ وەرەو عراق مەرەقەز نەکەێد، لە هەڵوێستیگ نەرێنی، و یەیش مەگەر سزایگ وەبان عراق و گەلی بوود، وتیش: وەرجە چەن رووژیگ پەیوەندی ناوەین محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل و رەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆک تورکیا کریا، و باس جویراجویر شیوەیل هاوکاری کریا، وەبی باسکردنیگ لە مەرەقەزکردن ئاو تا چەمەیل دیجلە و فورات بەرزەو بکەێد، و ئاوەگە خاسەو بوود، و ئەهوار ئاوەدانەو بوود، و بەنداوەیل و دەریاچەیل دەوڵەمەن بوون.

روانگەگە دووپات کرد لە گرنگی کەمەوکردن وەکارهاوردن بەرز لە ئاو لە کشتوکاڵی و ئاویاریکردن وە سیستەمەیل نوو.