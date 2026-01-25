روانگەیگ ئابووری: 54% لە زەویەیل کشتوکاڵی لە عراق وەکار ناوریاس
شەفەق نيوز- بەغداد
روانگەی ئیکۆ عراق، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد کە تەنیا 46% لە زەویەیل کشتوکاڵی لە عراق وەکار هاوریاس، لە بڕ 28 مليۆن دۆنەم ئەرا کشتوکاڵی خاسە، لە وەختیگ باس پەنج هوکار سەرەکی کرد ئەرا کەمەوبوین کشتوکاڵی لە عراق.
روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: 28 مليۆن دۆنەم زەوی کشتوکاڵی هەس، وەلێ زیاتر لە نیمەی وەکار ناوریاس، کە تەنیا 13 مليۆن دۆنەم لەلییان هانە ناو پلان کشتوکاڵی، دیاری کرد کە زەویەیل کشتوکاڵی لە عراق دوو بەشە، زەوی دەیمی کە پشت وە واران بەسێد، جویر زەویەیل پارێزگای موسەنا و سەڵاحەدین، و ئەوە بەشەگە زەویەیل ئاویکاڵە کە پشت وە چەم و تووڕەیل ئاویاری بەسن، جویر پارێزگای واست.
وتیش: پەنج هوکار هانە پشت کەمی کشتوکاڵی، جویر کەمی ئاو، و کەم وارانی، و هشکەساڵی، و ئاڵشتبوین کەشوهەوا، بیجگە لاوازی پاڵپشتیکردن حکومەتی.
روانگەگە لە کۆتایی باس گرنگی داناین ستراتیژییگ نیشتمانی کرد ئەرا وەڕیەوبردن ئاو و کشتوکاڵی جویر نووەوکردن تووڕەیل ئاویاری، و وەکارهاوردن تەکنیکەیل نوو، و پشتگیریکردن ئەو بەرهەمەیلە کە کەمتر ئاو خوازن، و گاڵداین وەبان بەرهەمهاوردن کشتوکاڵی، و ئەوزەڵکردن ناوچەیل ئاوایی.