روانگەیگ ئابووری: کەمی بەرهەمهاوردن و دویاکەفتن هاوردەکردن قەیران بەنزین لە عراق دریژەو کەن

روانگەیگ ئابووری: کەمی بەرهەمهاوردن و دویاکەفتن هاوردەکردن قەیران بەنزین لە عراق دریژەو کەن
2026-06-03T08:41:32+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

روانگەی "ئیکۆ عراق" تایبەتمەن وە کاروبارەیل ئابووری، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە وەردەوامبۊن قەیران بەنزین لە بەغداد و شمارەیگ لە پارێزگایەیل، تا وەخت رەسین بارەیل هاوردەکردن، و دووپات کرد کە عراق لەی وەختە توانای زیایکردن بەرهەمهاوردن نەیرێد لەوەر دیاریکریابۊن توانای ئەممارکردن ئەرا بەرهەمە نەفتییەیل ترەک.

 عەلی ناجی وەڕێوەبەر روانگەگە لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: عراق رووژانە نزیکەی 29 ملیۆن لیتر لە بەنزین لە پاڵاوگە جۊراجۊرەیل بەرهەم تیەرێد، و وەکارهاوردن رووژانە لە 33 ملیۆن لیتر رەد کەێد، کە نزیکەی 18% لەلی بەنزین موحەسەن و سوپەرە.

 وتیش: کرد ئەو کەمیە کە رەسێدە نزیکەی 4 تا 5 ملیۆن لیتر رووژانە لەڕێ هاوردەکردنەو پڕەو کریا، و دویاکەفتن پرۆسەیل هاوردەکردن هووکار سەرەکییە لەی قەیران ئیسە کە بەغداد و شمارەیگ لە پارێزگایەیل وەخوەیان دوینن.

دیاری کە عراق توانای بەرزەوکردن ئاستەیل بەرهەمهاوردن ئیسە نەیرێد لەوەر دیاریکریابۊن توانای ئەممارکردن ئەرا بەرهەمەیل ترەک جۊر نەفت و زەیت سزەمەنی (نەفت سییە) کە وەگەرد بەنزین بەرهەم تیەن.

 ناجی، داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد ئەرا پەلەکردن لە دابینکردن بارەیل هاوردەکردن و کاراکردن پلانەیل لەناکاو.

بەغداد پایتەخت عراقی، و شمارەیگ لە پارێزگایەیل، وەرجە نزیکەی 10 رووژەو، قەیرانیگ لە بەنزین وەخوەیان دوینن، لە ناوڕ قەرەباڵغییگ  و رزەیل دریژیگ لەوەراوەر وێستگەیل سزەمەنی کە ئەرا چەن سەعاتیگ لە چەن ناوچەیگ دریژە کیشێد.

 قەیران کەميی سوتەمەنی گلەو خوەێدەو ئەرا هووکارەیل هونەری و مدووەیلیگ ترەک کە دیار نین، لەناویانیش وسانن تەکان بەرهەمە نەفتییەیل لەلایەن پاڵاوگەیل باکوورەو دۊای دەسگیرکردن عەدنان جومەیلی بریکار وەزارەت نەفت، وەپای ئەوەگ سەرچاوەیل ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەر دانە.

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