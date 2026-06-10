گیرهاوردن چەک وە دەس دەوڵەت.. دەسکردن وە ریکارەیل تیکەڵکردن کەتیبەیل ئیمام عەلی (وینە)

شەفەق نیوز - بەغداد

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە دەسەی تایبەتمەن وە جیاوەکردن پەیوەندی و تیکەڵبۊن لەناو رزەیل هیزەیل ئەمنی، دۆسیە و داتایەیل تایبەت وە جەنگاوەرەیل و چەکەیل و کەلوپەل و ماشینەیل کەتیبەیل ئیمام عەلی وەرگردگە، ئەرا ئامادەکاری تەواوکردن ریکارەیل تیکەڵکردنی و دووارە رێکخستنی.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو دەسە کە دروس بویە ئەرا جیاوەکردن پەیوەندی و تیکەڵبۊن، وەردەوامە لە کارەیلی ئەرا جیوەجیکردن بەرنامەی حکومی پەسەندکریای لەلایەن ئەنجومەن نۊنەرەیلەو.

وتیش؛ سەرۆک دەسەگە، فەریق یەکەم روکن قەیس محمداوی، سەرپەرشتی وەرگرن دۆسیە و داتایەیل پەیوەندیدار وە تاکەیل و چەکەیل و کەلوپەل و ماشینەیل سەر وە کەتیبەیل ئیمام عەلی کردگە، وە ئامادەبۊن ئەندامەیل دەسەگە و فەرماندەیل کەتیبەیل.

دیاری کرد کە ئی ریکارەیلە ئەرا ئامادەکاری تەواوکردن گامەیل تێکەڵکردن و دووارە رێکخستن تیەێد، و هەڵوەشانن ناوە و ناونیشانەیل ترەک تایبەت وە ئی پێکهاتەیلە.

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل دووپات کرد کە ئی گامە چوودە چوارچیوەی تەقەڵایەیل حکومەت کە ئامانج دیرێد ئەرا قایمکردن ئارامی و چەسپانن دەسەڵات یاسا و گیرهاوردن چەک وە دەس دەوڵەت لەناو سیستەم ئەمنی فەرمی، وەجۊریگ کە بەشداری بکەێد لە قایمکردن ئاسایش وڵاتەگە.

عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرەیل عراقی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە حکومەتەگەی وەردەوامە لە گیرهاوردن چەک وە دەس دەوڵەت.

چوارچسوەی هەماهەنگی دەسەڵات دا وە سەرۆک وەزیرەیل وە جیوەجیکردن ئەوەگ خوازیاگە ئەرا مقیەتیکردن بەرژەوەندییە باڵایەیل، وەگەرد پاڵپشتیکردن پڕۆژەی گیرهاوردن چەک وە دەس دەوڵەت و جیاوەکردن پەیوەندی دەزگای حەشد شەعبی لە چوارچیوە سیاسی و حزبی و کۆمەڵایەتییەیل.

ئی رێڕەوە قایمتر بوی وە راگەیانن رەوت سەدری ئەرا جیاوەکردن پەیوەندی "سەرایا سەلام" لەلی و تیکەڵکردنی وە دەوڵەت، وەگەرد داواکارییەیل ئەرا گرووپە چەکدارەیل ئەرا چگنە وەرەو ژیر دەس دەسەڵات حکومەتەگە دویر لە لایەنگریە حزبییەیل.

و دویای ئەوە "عەسائیب ئەهل حەق" و "کەتیبەیل ئیمام عەلی" دەس کردنە ریکارەیل رێکخستن کە دروسکردن دەسەیگ ئەرا سەرشماریکردن تاکەیل و چەکەیل و ئامێرەیل گردە خوەی، ئەرا ئامادەکاری ئەرا دووارە رێکخستن و پەیوەندی وە فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیلە و تیکەڵکردن کارمەندەیل لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت.