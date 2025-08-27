رمیان ستوینیگ رووشنایی وەشیویەی نادیاریگ لە شاریگ عراقی.. وینە
شەفەق نیوز ـ بابل
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن ستوینیگ رووشنایی بەرزیگ لەناو جادەیگ سەرەکی لە شار قاسم لە باشوور پارێزگای بابل.
وەپای پەیامنێرمان، رویداوەگە نەویەسە مدوو زەرد گیانی، و تا ئیسە هووکار وەخوارکەفتنی نەزانریاس.
لای خوەیشەو فەرمانگەی کارەبای بابل دووپاتکرد، ستوینەگە لەبان زەوی بەرزەوکریاس و ریەگە وازکریا.
لە بەیانیگ کوڵیش وت، تا ئیسە هووکاری وەلایەن تیم تەکنیکی سەروە بەش رووشنایی فەرمانگەگە دەسنیشان نەکریاس.