رمیان ستوینیگ رووشنایی وەشیویەی نادیاریگ لە شاریگ عراقی.. وینە

2025-08-27T14:57:10+00:00

شەفەق نیوز ـ بابل

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن ستوینیگ رووشنایی بەرزیگ لەناو جادەیگ سەرەکی لە شار قاسم لە باشوور پارێزگای بابل.

وەپای پەیامنێرمان، رویداوەگە نەویەسە مدوو زەرد گیانی، و تا ئیسە هووکار وەخوارکەفتنی نەزانریاس.

لای خوەیشەو فەرمانگەی کارەبای بابل دووپاتکرد، ستوینەگە لەبان زەوی بەرزەوکریاس و ریەگە وازکریا.

لە بەیانیگ کوڵیش وت، تا ئیسە هووکاری وەلایەن تیم تەکنیکی سەروە بەش رووشنایی فەرمانگەگە دەسنیشان نەکریاس.

