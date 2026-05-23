رمانن لە دریژترین پیەڵەیل عراق

سەرچەوەیگ حکومی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای توومارکردن رمانن لە نزیکەوبۊیەیل پیەڵ حەمرین کرد، کە وە دریژترین لە عراق هەژمار کریەێد، لەوەر بەرزەوبوین ئاستەیل دەرياچەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شاندیگ لە ئەنجومەن پارێزگا و وەڕێوەبەرایەتی ریوبان و پیەڵەیل دیالە سەردانیگ مەیدانی ئەنجام دانە ئەرا هەڵسەنگانن رەوش پیەڵ حەمرین، کە وە دریژترین لە عراق هەژمار کریەێد، دۊای بەرزەوبوین ئاستەیل دەرياچەی حەمرین لە ئەنجام وارانەیل تون.

وتیش: شاندەگە رماننیگ رخدر لە نزیکەوبۊیەیل پیەڵەگە دیاری کردنە، بی زەرەدمەنبوین پایە و هەڵگرە کۆنکرێتییەیل، دیاری کرد کە رماننەگە وە رخدار ئەرا ریوارەیل هەژمار کریەێد، لەوەر ئەوە کە پیەڵەگە وە شیوەیگ وەختانە واز کریا وەرجە رادەسکرنی و وازکردنی وە فەرمی لەلایەن کۆمپانیا جیوەجیکارەگەو.

وسەرچەوەگە وتیش: شاندەگە رەسینە گرنگی دووارە قایمکردن پیەڵەگە وە شیوەیگ وەختانە و پڕەوکردن ئەو رماننە کە لە نزیکەوبۊیەیل پیەڵەگە رۊ داگە، باوجی وەڕێوەبەرایەتی ریوبان و پیەڵەیل ناڵێد وە دەس نەوین تەرخانکردنە داراییەیل کە ری وەپێ دەێد کار لەبان پیەڵەگە و پرۆژەیل ترەک لە پارێزگاگە بکەێد، لە ئەنجام قەیران دارایی لە عراق.

پیەڵ حەمرین، لە باکوور خوەرهەڵات دیالە، وە دریژترین پیەڵ لە عراق هەژمار کریەێد وە دریژی زیاتر لە 7 کیلۆمەتر وەگەرد نزیکەوبۊیەیلی، لە وەختیگ خەرج دروسکردنی رەسێدە زیاتر لە 60 ملیار دینار عراقی.