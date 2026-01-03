پەرلەمان نوو عراق کارنامەی دانیشتن دویەم راگەیان
شەفەق نیوز – بەغدا
فەرمانگەی راگەیانن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، ئمڕوو شەممە، کارنامەی دانیشتن دویەم خول شەشەم هەڵوژاردن، ساڵ یەکەم یاسادانان، وەرز یەکەم ئەنجومەنەگەی بڵاوکرد.
لە کارنامەی دانیشتنەگە کە بڕیارە رووژ دووشەممەی ئایندە 5 کانون دویەم 2026 وەڕیوە چوود لە سێ تەوەر پێکتێد دەنگدان لەبان پەیڕەو ناوخوەی ئەنجومەن نوێنەرەیل، و پێکهێنان لیژنەیگ ئەرا هەڵوژاردن ئەندامەیل لیژنە پەرلەمانییەیل وەپای پەیڕەو ناوخوەی، بڕگەی سێیەم تایوەت کریاس وە "گفتوگو گشتی".
فەرمانگەی راگەیانن ئەنجومەنەگە دیاریکرد دانیشتنەگە لە ساعەت دەی شەوکی دەسوەپی کەێد.
ئانجومەن نوێنەرەیل یەکەم دانشتی خول نووەگەی لە بیس و نوو مانگ کانوون دویەم گوزەشتە کریا.