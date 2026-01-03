‏پەرلەمان نوو عراق کارنامەی دانیشتن دویەم راگەیان

شەفەق نیوز – بەغدا

‏فەرمانگەی راگەیانن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، ئمڕوو شەممە، کارنامەی دانیشتن دویەم خول شەشەم هەڵوژاردن، ساڵ یەکەم یاسادانان، وەرز یەکەم ئەنجومەنەگەی بڵاوکرد.

‏لە کارنامەی دانیشتنەگە کە بڕیارە رووژ دووشەممەی ئایندە 5 کانون دویەم 2026 وەڕیوە چوود لە سێ تەوەر پێکتێد دەنگدان لەبان پەیڕەو ناوخوەی ئەنجومەن نوێنەرەیل، و پێکهێنان لیژنەیگ ئەرا هەڵوژاردن ئەندامەیل لیژنە پەرلەمانییەیل وەپای پەیڕەو ناوخوەی، بڕگەی سێیەم تایوەت کریاس وە "گفتوگو گشتی".

‏فەرمانگەی راگەیانن ئەنجومەنەگە دیاریکرد دانیشتنەگە لە ساعەت دەی شەوکی دەسوەپی کەێد.

‏ئانجومەن نوێنەرەیل یەکەم دانشتی خول نووەگەی لە بیس و نوو مانگ کانوون دویەم گوزەشتە کریا.

