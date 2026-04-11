پەرلەمان عراقی نەزار ئامێدی جویر سەرۆک کۆمار هەڵوژێد

شەفەق نیوز - بەغداد

ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی، ئمڕوو شەممە، کاندید یەکێتی نیشتمانی کوردستان نزار ئامێدی جویر سەرۆک کۆماریگ نوو هەڵوژارد.

ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، دەسکرد وە دانیشتن تایبەت ئەرا دەنگداین لەبان سەرۆک کۆمار نوویگ ئەرا وڵاتەگە لە ناوڕاس ناڕەزاییەیلیگ لەلایەن بڕیگ لە هیزە سیاسییەیل لەوەر نەهاتنەدی ئەو رێککەفتنە کە هەمیشە وەرجە دانیشتنە گرنگ و ناسکەیل تێد.

ئەنجومەنەگە لە خول یەکەم دانیشتنەگە شکست هاورد لە یەکلاییکردن پۆستەگە، ئەوەیش لەوەر نەهاتنەدی دوو لەبان سێی دەنگەیل ئەرا هیچ کام لە چوار کاندیدە رکابەرەگە تا ئەنجومەنەگە بچوودە خول دۊەم کە تەنیا لەبان ئامێدی و کاندید سەروەخوەی موسەننا ئەمین نادر مەن، لەوەر ئەوەگ بەرزترین دەنگەیل هاوردن، وەگەرد دویرەوخستن کاندیدەیل فوئاد حسێن لە پارت دیموکرات کوردستان، و عەبدولڵا عەلیاوی کە ئەویش کاندیدیگ سەروەخویە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئامێدی 227 دەنگ هاورد، تا بوودە شەشەمین سەرۆک ئەرا کۆمار عراق دویای ساڵ 2003 و رمیان رژیم حزب بەعس وە سەرۆکایەتی سەرۆک وەرین سەدام حسێن لەبان دەس هیزەیل ئەمریکی و هاوپەیمانەیلی. وە هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار، یەکیگ لە گرنگترین ئەڵقە دەستوورییەیل تەواو بوود، وە چەوەڕیکردن پێشکەشکردن کاندیدیگ لەلایەن (چوارچیوەی هەماهەنگی) - جویر گەورەترین فراکسیۆن - ئەرا پۆست سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل؛ ئەرا دەسکردن وە دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو، و ئی گامە توەنێد کۆتایی وە "چقیان سیاسی" بارێد کە سای خوەی خستیەسە بان وڵاتەگە لە وەخت وەڕیەوەچگن هەڵوژاردنە یاسادانانەیل لە خول شەشەمی لە کۆتاییەیل ساڵ 2025.

هەیبەت حەلبوسی سەرۆک پەرلەمان، دویای راگەیانن دەرچگن ئامێدی وە سەرۆکایەتی کۆمار، راگەیان کە رێکارەیل یاسایی وەرد گومانکارەیل وە نیساب یاسایی جیوەجی کریەن.

ئامێدی قەسەم دەستووری خواردیە لەوەرانوەر پەرلەمان

جویر سەرۆک کۆمار نوو، لە وەختیگ حەلبوسی دووپات کرد لەبان ئەوە کە بایەسە گەورەترین فراکسیۆن کاندیدەگەی ئەرا دروسکردن حکومەت لە ماوەی 15 رووژ پیشکەش بکەێد.