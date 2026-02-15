پەرلەمان عراق پەنا وە دادگای فیدراڵی بەێد ئەرا یەکلاییکردن باوەت سەرۆک کۆمار

شەفەق نيوز- بەغداد

هەیبەت حەلبووسی سەرۆک پەرلەمان عراق، داواکردنیگ ئەرا دادگای باڵای فیدراڵی کلکرد، ئەرا شیەوکردن دەقیگ دەستووری پەیوەندی دیرێد وە هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار، لە سای وەجینەهاتن دانیشنیگ تەواوەتی ئەرا ئی باوەتە.

وەگورەی بەڵگەنامەیگ فەرمی لەلایەن سەرۆکایەتی پەرلەمان، ئەو داواکاریە پشت وە دەقەیل دەستوور و یاسای دادگای فیدراڵی بەسێد، و خوازێد مادەی (72/دویەم/ب) شیەو بکەێد، مە باس وەردەوامی سەرۆک کۆمار وە جیوەجیکردن ئەرکەیلی دویای تەواوبوین ماوەی دەستووری کەێد تا هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار نوویگ لەماوەی سی رووژ لە یەکەم دانیشتن ئەنجومەن نویەنەرەیل.

دیاری کەێد کە هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار لەی ماوەی دەستووریە وەجی نەهات، هەرچەن ئەنجومەن نویەنەرەیل وەردەوامە لە دانیشتنەیلی، لەوەر تەواونەوین ریژەی ئامادەبوین یاسایی لە زیاتر لە دانیشتنیگ ئەرا ئی باوەتە.

لە داواکاریەگە وتیش: پەرلەمان وەردەوامە لە دانیشتنەیلی وەگورەی خشتەیل کاروبار ئاسایی، وەبی توومارکردن خاڵ هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار، لەوەر تەواونەوین ریژەی ئامادەبوین یاسایی، و داوا لە دادگا کرد رای یاسایی لەی باوەتە دیاری بکەێد.