‏پەرلەمان عراق دووارە لە ئەنجامدان دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار شکست هاورد

‏ئمڕوو یەکشەممە، ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق دوارە نەتوەنست دانیشتن تایبەت وە هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار ساز بکەێد، یەیش وە مدوو رێکنەکەفتن هەردووگ پارت سەرەکیەگەی کورد ، (پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانیی کوردستان) لەبان دیاریکردن کاندیدیگ ئەرا وەرگردن ئەو پۆستە.

‏وەپای بەیاننامەی کوڵیگ فەرمانگەی راگەیانن ئەنجومەنەگە، بڕیار دریا دانیشتنی ئەرا وەخت نادیاریگ دویابخرێد، وە مدوو تەواونەوین رێژەی یاسایی (نیساب).

‏لەی بارەو، سەرچەوەیگ پەرلەمان لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، هووکار دویاخسن کۆبوینەوەگە ئەرا نەبوین هویچ رێککەفتنیگ سیاسی لە ناوەین کوتلەیل بان هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار گلەودا.

‏دیاریکرد، کێبڕکێ و بەشەبوین قویڵیگ لە ناوەین پارتە کوردی، شیعە و سونەیل هەس لەبان کاندید پارتی دیموکراتی کوردستان و کاندید یەکێتیی نیشتمانی.

‏سەرچەوەگە زانیاری زیاتر خسە روی و وت: "شمارەی ئەو پەرلەمانتارانە لە دانیشتن ئمڕوو ئامادە بوین لە 120 پەرلەمانتار رەدنەکرد، گشتی چەوەڕێ ئەنجام سەردان وەفد چوارچمگ هەماهەنگی (الإطار التنسيقي) کەن ئەرا هەرێم کوردستان."

‏وتیش؛ ئەنجام سەردان وەفد چوارچمگ هەماهەنگی ئەرا هەولێر و سلێمانی پرسەگە یەکلایی کەێد، و لەبان رووشنایی ئەو ئەنجامەیلە وەخت نوویگ ئەرا سازکردن دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار دیاری کرێد.

