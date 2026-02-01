پەرلەمان عراق دووارە لە ئەنجامدان دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار شکست هاورد
شەفەق نیوز - بەغدا
ئمڕوو یەکشەممە، ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق دوارە نەتوەنست دانیشتن تایبەت وە هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار ساز بکەێد، یەیش وە مدوو رێکنەکەفتن هەردووگ پارت سەرەکیەگەی کورد ، (پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانیی کوردستان) لەبان دیاریکردن کاندیدیگ ئەرا وەرگردن ئەو پۆستە.
وەپای بەیاننامەی کوڵیگ فەرمانگەی راگەیانن ئەنجومەنەگە، بڕیار دریا دانیشتنی ئەرا وەخت نادیاریگ دویابخرێد، وە مدوو تەواونەوین رێژەی یاسایی (نیساب).
لەی بارەو، سەرچەوەیگ پەرلەمان لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، هووکار دویاخسن کۆبوینەوەگە ئەرا نەبوین هویچ رێککەفتنیگ سیاسی لە ناوەین کوتلەیل بان هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار گلەودا.
دیاریکرد، کێبڕکێ و بەشەبوین قویڵیگ لە ناوەین پارتە کوردی، شیعە و سونەیل هەس لەبان کاندید پارتی دیموکراتی کوردستان و کاندید یەکێتیی نیشتمانی.
سەرچەوەگە زانیاری زیاتر خسە روی و وت: "شمارەی ئەو پەرلەمانتارانە لە دانیشتن ئمڕوو ئامادە بوین لە 120 پەرلەمانتار رەدنەکرد، گشتی چەوەڕێ ئەنجام سەردان وەفد چوارچمگ هەماهەنگی (الإطار التنسيقي) کەن ئەرا هەرێم کوردستان."
وتیش؛ ئەنجام سەردان وەفد چوارچمگ هەماهەنگی ئەرا هەولێر و سلێمانی پرسەگە یەکلایی کەێد، و لەبان رووشنایی ئەو ئەنجامەیلە وەخت نوویگ ئەرا سازکردن دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار دیاری کرێد.