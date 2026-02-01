‏پەرلەمان عراق دووارە لە ئەنجامدان دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار شکست هاورد

2026-02-01T10:31:39+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئمڕوو یەکشەممە، ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق دوارە نەتوەنست دانیشتن تایبەت وە هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار ساز بکەێد، یەیش وە مدوو رێکنەکەفتن هەردووگ پارت سەرەکیەگەی کورد ،  (پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانیی کوردستان) لەبان دیاریکردن کاندیدیگ ئەرا وەرگردن ئەو پۆستە.

‏وەپای بەیاننامەی کوڵیگ   فەرمانگەی راگەیانن ئەنجومەنەگە، بڕیار دریا دانیشتنی ئەرا وەخت نادیاریگ دویابخرێد، وە مدوو تەواونەوین رێژەی یاسایی (نیساب).

‏لەی بارەو، سەرچەوەیگ پەرلەمان لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز،  هووکار دویاخسن کۆبوینەوەگە ئەرا نەبوین هویچ رێککەفتنیگ سیاسی لە ناوەین کوتلەیل بان هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار گلەودا.

‏دیاریکرد، کێبڕکێ و بەشەبوین قویڵیگ لە ناوەین پارتە کوردی، شیعە و سونەیل هەس لەبان کاندید پارتی دیموکراتی کوردستان و کاندید یەکێتیی نیشتمانی.

‏سەرچەوەگە زانیاری زیاتر خسە روی و وت: "شمارەی  ئەو پەرلەمانتارانە لە دانیشتن ئمڕوو ئامادە بوین لە 120 پەرلەمانتار رەدنەکرد، گشتی چەوەڕێ ئەنجام سەردان وەفد  چوارچمگ هەماهەنگی (الإطار التنسيقي) کەن ئەرا هەرێم کوردستان."

‏وتیش؛ ئەنجام سەردان وەفد چوارچمگ هەماهەنگی ئەرا هەولێر و سلێمانی پرسەگە یەکلایی کەێد، و لەبان رووشنایی ئەو ئەنجامەیلە وەخت نوویگ ئەرا سازکردن دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار دیاری کرێد.

