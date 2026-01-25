پەرلەمان سێشەممەی ئایندە جویر وەخت هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار نوو عراق دیاریکرد
شەفەق نیوز - بەغدا
هەیبەت حەلبووسی، سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیل، رایگەیان، رووژ سێشەممەی بانان دیاریکریاس جویر وەک وەڕێوەچگن دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار نوو عراق.
بڕیارەگە لە ناوەین دانیشتنیگ ئەنجومەنەگە هات کە وە سەرۆکایەتی حەلبووسی و ئامادەبوین ٢٢٦ پەرلەمانتار وەڕیوەچگ، ئەرا تاوتوێکردن ئاڵنکاریەیل ئەمنی و سنووریەیل وەرد وڵاتەیل هاوسا، وە ئامادەبوین وەزیرەی وەرگری و ناوخوەی کریاوێد.
لە گوزەشتە سەرچەوەیک لە پەرلەمان لە رووپ پەنجەی وەرین، ئاشکرایکرد، بڕیارە پەرلەمان لەی هەفتە دانیشتنیگ ئەنجام بدەێد، واتە وەرجە کۆتایی هاتن ئەو ماوە دەستوورییە کە ئەرا ئێ مەبەستە دیاریکریاس.