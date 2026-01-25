‏پەرلەمان سێشەممەی ئایندە جویر وەخت هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار نوو عراق دیاریکرد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏هەیبەت حەلبووسی، سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیل، رایگەیان، رووژ سێشەممەی بانان دیاریکریاس جویر وەک وەڕێوەچگن دانیشتن هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار نوو عراق.

‏ بڕیارەگە لە ناوەین دانیشتنیگ ئەنجومەنەگە هات کە وە سەرۆکایەتی حەلبووسی و ئامادەبوین ٢٢٦ پەرلەمانتار وەڕیوەچگ، ئەرا تاوتوێکردن ئاڵنکاریەیل ئەمنی و سنووریەیل وەرد وڵاتەیل هاوسا، وە ئامادەبوین وەزیرەی وەرگری و ناوخوەی کریاوێد.

‏لە گوزەشتە سەرچەوەیک لە پەرلەمان لە رووپ پەنجەی وەرین، ئاشکرایکرد، بڕیارە پەرلەمان لەی هەفتە دانیشتنیگ ئەنجام بدەێد، واتە وەرجە کۆتایی هاتن ئەو ماوە دەستوورییە کە ئەرا ئێ مەبەستە دیاریکریاس.

