پەرلەمانتاریگ: ئەمریکا نیەیلێد فڕۆکە هەڵبیەیمن ئەگەر ئەرا هەڵگردن زەخمداریش بویە

شەفەق نیوز - بەغدا

مقداد خەفاجی، پەرلەمانتار لە فراکسیۆن "حقوق"، ئمڕوو شەمە، دووپات کرد ک هیزەیل ئەمریکی ریگری کردنە لە وەکارهاوردن چەک ئاسمانی عراقی ئەرا وەرگری لە ئاسمان وڵاتەگە، یا فڕین ئەرا هەڵگردن زەخمدارەیل هیزە ئەمنییەیل لەو شوونەیلە ک ئەمریکا پەلاماریان دەێد.

خەفاجی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "هیزەیل ئەمریکی ری لە عراق گردنە کە فڕۆکەیل جەنگی و سیستمەیل وەرگری ئاسمانی عراقی ئەرا وەرگری لە زەوی و ئاسمان عراق بەکار بارێد.

وتیش: "ئەمریکییەیل ریگری لە فڕۆکەیل عراقی لە جویر هەلیکۆپتەر کردنە، تا زەخمدارەیل و تەرمەیل ئەو شەهیدەیلە کە کەفتنەسە وەر پەلامارەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی، هەڵنەگرن.

دیاری کرد کە بایەسە حکوومەت عراق هەڵوێستیگ رووشن داشتوود وەرانوەر دەسدرویژییەیل چەن گلە و پەلامارەیل ئەمریکا وەبان بارەگا ئەمنییەیل و حەشد شەعبی، و هووکارەیل وەکارنەهاوردن سیستم وەرگری ئاسمانی.

لە وەختیگ ک جەنگ ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لە لایبگ، و ئیران لە لاییگ ترەک، لە 28 شوبات گوزەشتەو دەسوەپی کردگە، عراق چەن پەلاماریگ ئاسمانی وەخوەی دیە ئەرا بان بارەگا ئەمنییەیل سەر وە سوپا و حەشد شەعبی لە بەغدا و چەن پارێزگایگ ترەک، ک فڕۆکەیل ئەمریکی ئەنجامی دەن ئەرا کوشتن کەسەیل سەر وە گرووپە چەکدارەیل، ک ئەوانیش لای خوەیانەو جەنگ دژ وە هیزەیل ئەمریکی و بەرژەوەنییەیلیان لە عراق و ناوچەگە راگەیاننە.

دویەکە جومعە، فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل هاوبەش، ئاشکرا کرد کە رێککەفتن و دروسکردن دەسەیگ وەگەرد لایەن ئەمریکی کریاس، ک ئەرکی نواگیریکردن پەلامارەیل "تێرۆریستی"یە ئەرا بان کلکریایە دیپلۆماسییەیل، و هیشتت عراق لە دەیشت کێشەیل ناوچەگە.

وتیش: هەردوگ لایەن عراقی و ئەمریکی بڕیار دان ک هاوکارییەیل زیاتر کەن ئەرا نواگیریکردن پەلامارەیل تێرۆریستی، و دڵنیابۊن لەوە کە خاک عێراق نەکریەێدە شوونیگ ئەرا هەر دەسدرویژییگ دژ وە گەل عراق، و هیزە ئەمنییەیل و دامەزراوەیل ستراتیژی، و هەمیش دژ وە کەسایەتییە ئەمریکییەیل و کلکریایەیل دیپلۆماسییەیل و هاوپەیمان ناودەوڵەتی.