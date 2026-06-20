پەرلەمانتاریگ عراقی تەقە لە کرێکارەیل بیناسازی کەید و دوانیان زەخمدار کەید لە بەغدا

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە زەخمداربوین دوو کرێکار وە مدوو رویداویگ تەقەکردن لەلایەن ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی موهەیمەن عەلی حەمدانی، لە ناوچەی حارسییە لە پایتەخت بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس "شەفەق نیوز" وت: نوێنەرەگە تەقە لە چەن کرێکاریگ بیناسازی کردگە لە وەخت جیوەجیکردن کارەیل نووەوکردن لە مزگەفت خەنسا لە ناوچەی حارسییە لە بەغدا، ئی کارەیشە بویە مدوو زەخمداربوین دوو لە کرێکارەیل وە سەختی.

‏وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار دەس کردنە وازکردن لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن چوینیەتی رویداوەگە و دیاریکردن وەرپرسیارێتییەیل، لەوەختیگ ریوشوونەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە وەردەوامە.

‏جی باسە، نوێنەر موهەیمەن حەمدانی، تەقە لە ژنەگەی کردگە، لە وەختیگ تر لە ئمساڵ، کە بویە هووکار زەخمداری داڵگ ژنەگە و بریایە ئەرا خەسەخانە ئەرا وەرگردن چارەسەر.

‏یەیش لە وەختیگ لە رویداویگ وەرین لە کەرکووک، هێزەیل ئەمنی 7 کەس لە پاسەوانەیل هەمان نوێنەر دەسگیرکرد، لەبان ئەوەگ دەسدرێژی چەکداری کردنە بان خیزانیگ لە قەزای دەبس لە باکوور خوەراوای پارێزگاگە لە تشرین دویەم ساڵ گوزەشتە.