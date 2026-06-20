پەرلەمانتاریگ عراقی تەقە لە کرێکارەیل بیناسازی کەید و دوانیان زەخمدار کەید لە بەغدا
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە زەخمداربوین دوو کرێکار وە مدوو رویداویگ تەقەکردن لەلایەن ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی موهەیمەن عەلی حەمدانی، لە ناوچەی حارسییە لە پایتەخت بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس "شەفەق نیوز" وت: نوێنەرەگە تەقە لە چەن کرێکاریگ بیناسازی کردگە لە وەخت جیوەجیکردن کارەیل نووەوکردن لە مزگەفت خەنسا لە ناوچەی حارسییە لە بەغدا، ئی کارەیشە بویە مدوو زەخمداربوین دوو لە کرێکارەیل وە سەختی.
وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار دەس کردنە وازکردن لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن چوینیەتی رویداوەگە و دیاریکردن وەرپرسیارێتییەیل، لەوەختیگ ریوشوونەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە وەردەوامە.
جی باسە، نوێنەر موهەیمەن حەمدانی، تەقە لە ژنەگەی کردگە، لە وەختیگ تر لە ئمساڵ، کە بویە هووکار زەخمداری داڵگ ژنەگە و بریایە ئەرا خەسەخانە ئەرا وەرگردن چارەسەر.
یەیش لە وەختیگ لە رویداویگ وەرین لە کەرکووک، هێزەیل ئەمنی 7 کەس لە پاسەوانەیل هەمان نوێنەر دەسگیرکرد، لەبان ئەوەگ دەسدرێژی چەکداری کردنە بان خیزانیگ لە قەزای دەبس لە باکوور خوەراوای پارێزگاگە لە تشرین دویەم ساڵ گوزەشتە.