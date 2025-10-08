پەرلەمانتاریگ سکاڵا یاسایی وەبان وەزیر دارایی دەرکەێد لەوەر 365 فەرمانبەر

شەفەق نيوز- بەغداد 

پەرلەمانتار حەیدەر متێری،ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد، سکاڵای یاسایی فەرمی دژ وە خانمە وەزیر دارایی تەیف سامی توومارکردیە، توومەتباریکەێد وە 

و تۆمەتباری کەێد وە پێشلکردن ماددەی (١٤) دەستوور عراق کە وەدیهاوردن یەکسانی و دەرفەت یەکسان ئەرا گشت هاوڵاتیەیلە.

لە بەیاننامەیگ متێری رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەزیرەگە  ڕەزامەنی دایە وەبان گواستنەوەی 365 کارمەن VIP ئەرا ئەنجومەن نوێنەرەیل لە وەزارەت و دامەزراوە جیاوازەیل، هاوکات گواستنەوەی هەزاران فەرمانبەر ترەک دویاخسیە.

 وەزارەت دارایی عراق لە سەرەتای ئمساڵ بڕیاردا، گواستنەوەی خزمەتگوزاریی فەرمانبەرەیل لەناوەین وەزارەت و قەوارەیل سەر وە وەزارەتەیل بوسنێد وە مدوو نەزانستن قەواسەی خەرجیەیل دارایی ئەرا ئمساڵ.

