‏پەرلەمانتاریگ داڵگ ژنەگەی زەخمدار کەێد وە گولە وە مدوو گیچەڵیگ خیزانی لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە ئەندامیگ لە ئەنجومەن پەرلەمان ئیرنگەی عراق، تەقە لە خەسویرەی "داڵگ ژنەی" کرد وە مدوو گیچەڵ خیزانی لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گیچەڵیگ خیزانی لە ناوەین کەسیگ (کە ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقه) و ژنەگەی، رەسیەس ئەرا تەقەکردن لە ناوچەی حارسیە لە ناو بەغدای پایتەخت".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد "پیاوەگە (پەرلەمانتارەگە) وە گولەیگ خەسویرەی زەخمدار کردیە و ئەرا خەستەخانە کلکریاس، و لێکۆڵینەوە ئەرا زانین هووکارەیل رووداوەگە واز کریا".

‏

‏

‏