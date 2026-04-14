پەرلەمانتاریگ داڵگ ژنەگەی زەخمدار کەێد وە گولە وە مدوو گیچەڵیگ خیزانی لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە ئەندامیگ لە ئەنجومەن پەرلەمان ئیرنگەی عراق، تەقە لە خەسویرەی "داڵگ ژنەی" کرد وە مدوو گیچەڵ خیزانی لە بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گیچەڵیگ خیزانی لە ناوەین کەسیگ (کە ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقه) و ژنەگەی، رەسیەس ئەرا تەقەکردن لە ناوچەی حارسیە لە ناو بەغدای پایتەخت".
سەرچەوەگە دیاریکرد "پیاوەگە (پەرلەمانتارەگە) وە گولەیگ خەسویرەی زەخمدار کردیە و ئەرا خەستەخانە کلکریاس، و لێکۆڵینەوە ئەرا زانین هووکارەیل رووداوەگە واز کریا".