شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە رفیان ئەندامیگ لە سڵاکاری ئاسایش نەتەوەیی لە بەغداد پایتەخت، ئەوەیش وەشیوەی نادیاریگ دویای دەرچگنی لە ماڵەو، لە وەختیگ خیزانەگەی داوا لە دەسەڵاتەیل کردن ئاشکرای چارەنویسی بکەن و مسۆگەرکردن بیوەییی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو کابرا لە بەش مووڵەتەیل ئەمنی لە سڵاکاریەگە کار کەێد، لە رووژ یەکشەممەی گوزەشتەو دیاری نییە، وتیش: قاسم ئەعرەجی سڵاکار ئاسایش نەتەوەیی خوەی کەفتیەسە شوین کارەگە.

وەقسەی خیزانەگەی، مەوقەی چگنی ئەرا کارەگەی رفیاس، کە دوو ماشین نەناسیای کەفتنەسە شوینی و ئەرا شوین نادیاریگ رفاننەسەی.

خیزامەگە داوا لە محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل و وەزارەت ناوخۆ و گشت لایەنەیل ئەمنی کردن گشت تەقەلایگ بیەن ئەرا ئاشکراکردن چارەنویسی، و کار بکەن ئەرا ئازادکردنی، و داوا لە بڕفنەیل مردن وەشیوەیگ مرۆڤایەتی وەپیەو بنووڕن و زویوەزوی مەرەقەزی بکەن، وەتایبەت لە سای زیان خیزان و مناڵەیلی لە نیگەرانی و خەفەت لە وەختیگەو رفیاس.