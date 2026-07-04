رفیان گەنجیگ لە باکوور کەرکوک.. و هيزە ئەمنییەیل دەسکەن وە مینەکردن فراوانیگ

شەفەق نیوز - کەرکوک

ئمڕوو شەممە، کەسەیلیگ چەکدار گەنجیگ لە دەورگرد قەزای ئاڵتون کوپری لە باکوور پارێزگای کەرکوک رفانن، لە وەختیگ هیزە ئەمنییەیل دەس وە پرۆسەیگ فراوان ئەرا شۊنکەفتن بڕفنەیل و ئاشکراکردن بندروس رویداوەگە کردن.

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "گرووپیگ چەکدار گەنجیگ لە یەکیگ لەو ناوچەیلە رفانیە کە کەفێدە دەورگرد قەزای ئاڵتون کوپری، وەرجە ئەوەگ وەرەو شوینیگ نادیار بوەنەی".

زیای کرد کە "هیزە ئەمنییەیل رێکارەیل تونیگ لە دەورگرد ناوچەگە چەسپانن، و دەس وە پرۆسەیل مینەکردن و وەشکین کردن وە بەشداری کەرتەیل سوپا و پولیس، وە پاڵپشتی هەواڵگری، ئەرا وەشۊنکەفتن بڕفنەیل و رەسین وە شوین دەسوەسەرکردن رفایایەگە".

سەرچەوەگە دیاری کرد کە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل ئەو ئەگەرە دانەن کە چەکدارەیل ریخریایگ داعش لەپشت پرۆسەی رفاننەگەو بوون، باوجی ئی ئەگەرە هێمان چەوڕی پشتڕاسکردنە، و هیچ لایەنیگ ئەمنی هیچ دووپاتکردنیگ فەرمی لەی باوەتە دەرنەکردگە".

وتیش کرد کە دەزگا ئەمنییەیل بڵاوبۊنیان لە ناوچە کشتوکاڵییەیل و دووڵەیل دەورگرد قەزای ئاڵتون کوپری خەسەو کردنە، کە هەر لە ماوەیگ ئەرا ماوەیگ ترەک گورجی شانە تیرۆریستییەیل وەخوەیان دوینن، یەیش لە چوارچیوەی تەقەلایەیل مقیەتیکردن ئاسایش ناوچەگە و ریگریکردن لە دووبارەبۊن ئی جۊرە رویداوەیلە.

سەرچەوەگە باس ئەوە کرد کە پرۆسەیل مینەکردن هێمان وەردەوامن، لە وەختیگ لایەنە ئەمنییە پەیوەندیدارەیل تا ئیسە هیچ بەیاننامەیگ فەرمی لەباوەت رویداوەگە دەرنەکردنە.