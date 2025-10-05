رفانن کەسیگ و کوشیان کەسیگ ترەک لەناو وەردەوەردە لە بەغداد و بەسرە
شەفەق نيوز - بەغداد / بەسرە
پارێزگایەیل بەغداد و بەسرە دوو جەنگ ناوەین کەسەیلیگ توومار کردن، یەکیگیان رەسیە رفانن کەسیگ، و لە دویەمەگە کەسیگ کوشیا، وەگورەی دوو سەرچەوەی ئەمنی.
سەرچەوەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردەیگ کەفتە ناوەین دوو لایەن مدووەیلی نەزانیاس، رەسیە رفانن کەسیگ، و ژنەگەی لەناو جامە مەنە جیەو لە جادەی جادریە.
وتیش: دویای مینەکردن و تەقەلای پولیس ئەو کەسە لە دەورگرد ئەو ناوچە پەیا کریا، و دەرکەفت کێشە وەگەرد کەسەیلیگ دیرێد.
لەو رویداوەگە، سەرچەوەیگ ئەمنی وت: تەقەکردن کەفتیەسە ناوەین دوو کەس لە ناوڕاس بەسرە، رەسیە کوشیان یەکیگیان.