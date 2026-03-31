رفانن رووژنامەنویس ئەمریکیی "شێڵی کێتلۆسن" لە بەغدا
شەفەق نیوز- بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە دەزگا ئەمنییەیل دەس وە لێکۆڵینەوە کردنە لە رویداو رفانن رووژنامەنویسە ئەمریکییەگە لە ناوڕاس بەغدای پایتەخت عراق.
سەرچەوەگە وت: رووژنامەنویسە ئەمریکییەگە "شێڵی کێتلۆسن" لە نزیک هۆتێلیگ وەرانوەر هۆتێل فەلەستین لە جادەی سەعدون رفیاگە، و دیاری کرد کە هێزە ئەمنییە عراقیی دەس وە مینەکردن کردنە ئەرا پەیاکردنی.
هەمیش وت: ئەو رووژنامەنویسە لە هۆتێل فەلەستین نیشتەجی نەویە، بەڵکوو لە هۆتێلیگ وەرانوەر ئەو بویە. سەرچەوەگە دیاریکرد دەزگا ئەمنییەیل خەریک لێکۆڵینەوەن ئەرا زانین هووکارەیل و چۆنیەتی رویداوەگە.
رووژنامەنویس کێتلۆسن چەن ساڵە لە بەغدا کار کەێد و راپۆرت ئەرا چەن میدیای ناودەوڵەتی ئامادە کردگە و ناسریاگە وە شیکردنەوەیل قویلیگ لەبان دیمەن سیاسی و سەربازی لە عراق.