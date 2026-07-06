رفانن پیاویگ بازرگان و کوڕەگەی لە باشوور عراق و هیزە ئەمنییەیل کەفنە ئامادەباشی
شەفەق نیوز - زیقار
ئمڕوو دووشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەرداد، لە رفانن پیاویگ بازرگان و کوڕەگەی لە باشوور شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار، لە رەوشیگ نادیار، لە وەختیگ دەزگا ئەمنییەیل دەسکردنە پرۆسەیل مینەکردن فراوانیگ ئەرا وەشۊنکەفتن بڕفنەیل.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە چەکدارەیل پیاویگ بازرگان و کوڕەگەی لە ناوچەیگ کە کەفێدە باشوور شار ناسریە رفاننە، وەرجە ئەوەگ وەرەو شوینیگ نادیار بچن.
زیای کرد کە پیاوە بازرگانە رفایایەگە لە بازرگانی ئاسن کار کەێد، و زانیارییە سەرەتاییەیل نشان ئەوە دەن کە پەلکیش کریاگە دۊای رێککەفتنیگ لەباوەت فرووشتن 100 تۆن لەو ئاسنە کە خاوەنیە، وەرجە ئەوەگ بکەفێدە ناو تەڵەی پرۆسەی ڕفاننەگە.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە دەزگا ئەمنییەیل رەوش ئامادەباشی فراوانیگ راگەیاننە، و دەس وە ئۆپراسیۆن مینەکردن و چەودیاریکردن کردنە ئەرا وەشۊنکەفتن تاوانبارەیل و دیاریکردن شوین رفیایەگە و کوڕەگەی، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیل ئەرا ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل رویداوەگە وەردەوامن.