رزگارکردن چوار کەس لەژیر رمیاگ ئەمار خورما لە کەربەلا
2025-10-27T12:08:13+00:00
شەفەق نيوز- کەربەلا
تیمەیل وەرگری شارستانی، ئمڕوو دووشەممە، توەنستن چوار کەس رزگار بکەن، لە ئەنجام رمیان ئەمار خورما لە پارێزگای کەربەلا.
وەرگری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیلی توەنستن چوار کراکار لە ژیر بارەیل خورما رزگار بکەن، دویای رمیان قەواسەی ناو ئەماریگ خورما لە ناوچەی حسێنیە سەروە پارێزگای کەربەلا.
وتسش: تیمەیلی رەسینە شوین رویداوەگە، و توەنستن کراکارەیل لەژیر بڕەیل کەورەیگ لە خورما درارن، و ئەرا خەسەخانە بریان.