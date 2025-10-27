رزگارکردن چوار کەس لەژیر رمیاگ ئەمار خورما لە کەربەلا

شەفەق نيوز- کەربەلا

تیمەیل وەرگری شارستانی، ئمڕوو دووشەممە، توەنستن چوار کەس رزگار بکەن، لە ئەنجام رمیان ئەمار خورما لە پارێزگای کەربەلا.

وەرگری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیلی توەنستن چوار کراکار لە ژیر بارەیل خورما رزگار بکەن، دویای رمیان قەواسەی ناو ئەماریگ خورما لە ناوچەی حسێنیە سەروە پارێزگای کەربەلا.

وتسش: تیمەیلی رەسینە شوین رویداوەگە، و توەنستن کراکارەیل لەژیر بڕەیل کەورەیگ لە خورما درارن، و ئەرا خەسەخانە بریان.