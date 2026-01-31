‏رزگارکردن دویەتیگ لە خوەیکوشتن و پووچەوکردن قاچاخچێتی سیگار و هووشبەری لە چەن پارێزگایگ عراق

‏شەفەق نیوز- پارێزگایەیل

‏وەرچەوە و لایەنەیل ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، رزگارکردن دویەتیگ لە تەقەلای خوەیکوشتن و پویچەوکردن قاچاخکردن سیگار و مادەی هووشبەر لە بەغدا و سەڵاحەدین و بەسرە راگەیان.

‏فەرماندەیی پۆلیس رەسافە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان "مەفەزەیل دەریاوانی سەر وە وەڕێوەبەرایەتی فریاکەفتن دەریاوانی لە فەرماندەیی پۆلیس رەسافە دویەتیگ بیانی لە تەقەلای خوەیکوشتن رزگارکردن".

‏وتیش؛ دەسوەجی مامەلە وەرد حالەتەگە کریاس ئەرا پاراستن بیوەیی ئەو کەسە رادەس بنکەی پۆلیس کریا.

‏هەمیش، پۆلیس سەڵاحەدین لە بەیاننامەیگ راگەیان "مەفرەزەی بازگەی ئەقواس لە باکوور تکریت توەنستن دەسبگرن وەبان ماشینیگ لە دهۆکەو وەرەو بەغدا هاتبوی (290) تەکە سیگار بیانی قاچاخکریاگ هەڵگردبوی، رانندەگەی دەسگیرکریا و وەگەرد دەسوەبان گیریاگ دریانە دەس بەرەنگاربوین تاوانەیل ئەرا وەرگردن رێکارەیل یاسایی".

‏ لەهەمان وەخت، قسەکەر دەسەی دەروازە سنووریەیل عەلا قەیسی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەڕێوەبەرایەتی شەلامجەی سنووری توەنست گەشتیاریگ عراقی دەسگیربکەێد کە مادەی هووشبەر لە جویر (کریستال و ماریجوانا) وەپی بوی، لەناو دەمپایەگەی شاردبویێ ئەرا هاوردنە ناو خاک عراق".

‏وتیش؛ "ئۆپراسیۆنەگە لەدویای هویردەوبوین لە رێکارەیل وشکنین و وەدویاچگن هویردیگ گەشتیارەیل هات" دیاریکرد "لایەنەیل تایوەت رێکار یاسایی پێویست وەرانوەر توومەتبار گردنەوەر ".

