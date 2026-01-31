رزگارکردن دویەتیگ لە خوەیکوشتن و پووچەوکردن قاچاخچێتی سیگار و هووشبەری لە چەن پارێزگایگ عراق
شەفەق نیوز- پارێزگایەیل
وەرچەوە و لایەنەیل ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، رزگارکردن دویەتیگ لە تەقەلای خوەیکوشتن و پویچەوکردن قاچاخکردن سیگار و مادەی هووشبەر لە بەغدا و سەڵاحەدین و بەسرە راگەیان.
فەرماندەیی پۆلیس رەسافە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان "مەفەزەیل دەریاوانی سەر وە وەڕێوەبەرایەتی فریاکەفتن دەریاوانی لە فەرماندەیی پۆلیس رەسافە دویەتیگ بیانی لە تەقەلای خوەیکوشتن رزگارکردن".
وتیش؛ دەسوەجی مامەلە وەرد حالەتەگە کریاس ئەرا پاراستن بیوەیی ئەو کەسە رادەس بنکەی پۆلیس کریا.
هەمیش، پۆلیس سەڵاحەدین لە بەیاننامەیگ راگەیان "مەفرەزەی بازگەی ئەقواس لە باکوور تکریت توەنستن دەسبگرن وەبان ماشینیگ لە دهۆکەو وەرەو بەغدا هاتبوی (290) تەکە سیگار بیانی قاچاخکریاگ هەڵگردبوی، رانندەگەی دەسگیرکریا و وەگەرد دەسوەبان گیریاگ دریانە دەس بەرەنگاربوین تاوانەیل ئەرا وەرگردن رێکارەیل یاسایی".
لەهەمان وەخت، قسەکەر دەسەی دەروازە سنووریەیل عەلا قەیسی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەڕێوەبەرایەتی شەلامجەی سنووری توەنست گەشتیاریگ عراقی دەسگیربکەێد کە مادەی هووشبەر لە جویر (کریستال و ماریجوانا) وەپی بوی، لەناو دەمپایەگەی شاردبویێ ئەرا هاوردنە ناو خاک عراق".
وتیش؛ "ئۆپراسیۆنەگە لەدویای هویردەوبوین لە رێکارەیل وشکنین و وەدویاچگن هویردیگ گەشتیارەیل هات" دیاریکرد "لایەنەیل تایوەت رێکار یاسایی پێویست وەرانوەر توومەتبار گردنەوەر ".