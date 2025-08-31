رزگارکردن خانمە دکتۆریگ هاتیە خوەی بخەێدە خوارەو ئەرا ناو چەم دیجلە لەناوڕاس بەغداد
2025-08-31T07:13:16+00:00
شەفەق نيوز - بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە رزگارکردن ژنیگ ئەکادیمیایی وەلایەن هیزەیل ئەمنی لە تەقەلای خوەیکوشتنر کە هاتیە خوەی بخەێدە ناو چەم دیجلە لە ناوڕاس بەغداد پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو ژنە وەناو (ز. س. ع) لەداڵگبوی ساڵ 1981 ٢یشەی "دکتۆر"و دویای تەقەلای خوەیکوشتن کە هاتیە لە بان پیەڵ 14 رەمەزان خوەی بخەێدە خوارەو رزگاری کریا.
ژنەگە دریا دەس لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی.