رزگاربوین کاندیدیگ هەڵوژاردن لە تەقەلای تیرۆرکردن لە باشوور عراق

شەفەق نيوز - بەسرە

سەرچەوەیگ لە پولیس پارێزگای بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە یەکیگ لە کاندیدەیل هەڵوژاردن پەرلەمان تویش تەقەلای تیرۆرکردن هات.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانبەیگ لە کۆمپانیای نەفت بەسرە وەناو ئەمجەد تاڵب مزعل کاندیدە ئەرا هەڵوژاردن پەرلەمان لە هاوپەیمان دەوڵەت یاسا سەروە نووری مالیکی، ئاگاداری توومار کرد لەبان کەسەیلیگ نەناسیای لەناو ماشینیگ مارکەی "كراون" تابلۆ وەپیەو نەوەیە، تەقە لە ماشینەگەی کردنە، لە نزیک قەورسانەیل هیمایی وەردەم باخچویل ئوم قەسر.

دیاری کرد کە رەسینە شوین رویداوەگە و شوین گولە وەقەی شیشەی دەر پشت لای رانندە وە ماشینەگەی فەرمانبەرەگە دیار بوی، وتیش: کەسیگ لەی رویداوە زەخمدار نەویە.

شەوەکی ئمڕوو، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە تەقەکردن نزیک نویسینگەی یەکیگ لە کاندیدەیل فراکسیۆن (سادقون) سەروە عەسائیب ئەهل حەق لە باشوور عراق، کە وەرجەیە ئاژانس شەفەق نیوز بڵاوی کرد.