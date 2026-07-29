گردەوبوین ئەمنی لەناوکاویگ وە سەرۆکایەتی زەیدی ئەرا گفتوگوکردن لە دەرئەنجامەیل جەنگ
2026-07-29T07:50:13+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەیل عەلیزەیدی، ئمڕوو چوارشەممە، بڕیاردا گردەوبوینیگ لەناوکاو ئەنجامبەێد ئەرا ئەنجومەن وەزیرەیل ئەرا ئاسایش نیشتیمانی، وەمدوو وەنواچگنە ئەمنیەیلە کە شەوەکی ئمڕوو وڵاتەگە رویوەڕوی بوی.
شانەی راگەیانن ئەمنی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان گردەوبوینەگە ئەرا باسکردن پێشهاتەیل ئەمنی وەرگردن رێکار پێویستە ئەرا رویداوەیل کۆتایی.
وتیش، لە دویای کۆتایهاتن گردەوبوین بەیانیگ بڵاوکەێد، رویداو و ئەو بڕیارەیل گیرێدەخوەی.