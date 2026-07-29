گردەوبوین ئەمنی لەناوکاویگ وە سەرۆکایەتی زەیدی ئەرا گفتوگوکردن لە دەرئەنجامەیل جەنگ

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەیل عەلیزەیدی، ئمڕوو چوارشەممە، بڕیاردا گردەوبوینیگ لەناوکاو ئەنجامبەێد ئەرا ئەنجومەن وەزیرەیل ئەرا ئاسایش نیشتیمانی، وەمدوو وەنواچگنە ئەمنیەیلە کە شەوەکی ئمڕوو وڵاتەگە رویوەڕوی بوی.

‏شانەی راگەیانن ئەمنی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان گردەوبوینەگە ئەرا باسکردن پێشهاتەیل ئەمنی وەرگردن رێکار پێویستە ئەرا رویداوەیل کۆتایی.

‏وتیش، لە دویای کۆتایهاتن گردەوبوین بەیانیگ بڵاوکەێد، رویداو و ئەو بڕیارەیل گیرێدەخوەی.

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