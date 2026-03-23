‏ەەردەوام بوین بەسانن بۆرسەیل بەغدا و دەسوەپیکردن ئاڵشتکردنەیل دۆلار لە هەولێر

شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر

‏ئمڕوو دووشەممە، نرخ ئاڵوگۆڕ دۆلار لە بازاڕەیل پایتەخت بەغدا تۆمار نەکریایە، وەگەرد بەردەوام بوین وسانن کارەیل لە بۆرسەیل جوملە وەمدوو پشوو جەژن، باوجی بازاڕەیل هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان دەس وە کارەیل خۆیان کردنەو لە دویای تەواو بوین پشوو لە هەرێم.

‏وەگەرد بەسانن بۆرسەیل، بڕیگ لە دوکانەیل ئاڵوگۆڕ پویل لە بەشیگ لە ناوچەیل بەغدا وەردەوام بوین لە کارکردن، کە نرخ فرووش رەسیە نزیکەی 155500 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، و نرخ سەنینیش رەسیە 154500 دینار.

‏لە هەولێر، نرخ دۆلار داوەزی، نرخ فرووشتن رەسرە 154400 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، و نرخ سەنین بویە 154300 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ.

‏چەوەرێ کریەێد بۆرسەیل بەغدا، سوو سێشەممە، دەس وە کارەیل خوەیان بکەن، وەگەرد تەواو بوین پشووی جەژن لە گشت پارێزگایل وڵات بیجگە لە هەرێم کوردستان، و گەردیان ئاڵشتکردن پویل وە شێوەی پلەپلە دەس وەپی کەێد.

