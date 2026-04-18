‏گەردەلوولیگ لە تەپووتوز دەێد لە ئەنبار

‏شەفەق نیوز - ئەنبار

‏گەردەلوولیگ لە تەپوتووز، ئمڕوو شەممە، ناوچەیل پارێزگای ئەنبار گردەو کە لە لای سنوور عراق لە قائیمەو هاتوید، و بویە مدوو کەمەوبوین وەرچەو لە مەودای نووڕستن و بەرزەوبوین خەسیگ تەپوتووز، وە تایبەت لە ناوچەیل سەر سنوور و ئەو شوینەیلە کە لەلیان نزیکە.

‏ئی گەردەلوولە بویە مدوو دروسبوین بار و رەوش سەختیگ، لەناو هوشداری کاریگەرییەیل لەبان هاتوچوو ماشین و تەندروسی گشتی.

‏مەزەنەیل کەشناسی دیاریکەن هاتێ کاریگەری ئی گەردەلوویە بڕەسێدە شارەیل تریش لە خوەرئاوای وڵاتەگە لەناو سەعاتەیل ترەک، لەناو هوشداری ئەرا رانندەیل و ئەو نەخوەشەیلە کە گیچەڵ کۆئەندام هەناسە دیرن نەکفنە وەر تەپوتووزەگە.

‏عراق ساڵانە سەدان گەردەلویل و تەپوتووز وە خوەیەو دوینێد، کە وڵاتەگە خەێدە وەر ئاڵنکارێەیل ژینگەیی و ئابووری، لەناو هوشدارییەیل ناوخوەیی و ناودەوڵەتی لە گەپەوبوین ئی بار و رەوشە لە ژیر سای وەردەوامی کاریگەرییەیل ئاڵشتبوین ئاو و وا.