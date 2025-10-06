ئۆردن و سوریا هەماهەنگی ئەمنی هاوبەشیگ راگەیانن دژ وە قاچاغکردن مادەی هووشبەر

شەفەق نیوز ـ دیمەشق / عومان

ئیدارەی بەەنگاربوین ماداەی هووشبەر لە ئۆردن و یوریا، ئمڕوو دووشەممە، ئەزەڵداین وە هاوکاری ئەمنی و هەواڵگێریەیل ناوەین هەردووگ لا راگەیانن ئەرا رویوەرویبوین مادەی هووشبەر و بەرەنگاربوین کارەیل قاچاغکردن لەری سنوور هاوبەشەو.

لە بەیاننامەیگ کە لەناوەین هەردووگ لا دەرچگە هاتییە، هاوکاریەگە ئەرا پویچەوکردن هەفت تەقەلای قاچاغکردن و دەسگیردن نزیکەی نیم ملیۆن گلە حەب هووشبەر تێد کە لە گوزەشتە ئامادەکریابوین ئەرا بلاوکردن نایاساییان لە وڵاتەیلناوچەگە.

دیاریکرد، هەماهەنگی ناوەین دوو وڵاتەگە ئەرا پویگەوکردن باندەیل تاوانکاری رێکخریاگ چالاکەیل مژار قاچاغکردن بازرگانیکردن هەرێمیە وە مادەی هووشبەر، و دەسگیرکردن شمارەیگ کەس کە تێوەگلیانە لە ئۆپراسیۆنەگە".